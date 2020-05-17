【2020髮型】雖新冠肺炎(COVID-19)疫情在香港有減弱受控跡象，但始終在炎炎夏日上仍需戴上口罩，侷促不透氣真是令人苦不堪言。有人想：「既然不能不戴口罩，那麼唯有想從髮型入手，剪一頭清爽短髮，一解夏天的悶熱感。」但髮型對於提升個人形象、感覺和五官均有著舉足輕重的作用，所以也不可隨意忽視挑一個合適自己和惹人喜愛的髮型。

髮型不論對女生或男生都有著舉重輕重的作用，皆因一個合適自己的髮型不但可以提升好感度，同時更可以達到瘦面效果呢！ (ig@rachel_mypark)

每當轉換季節的時候，網上總會出現大量有關韓國流行髮型、韓劇大熱女主角髮型教學和大熱流行髮色等等的文章。所謂俗語有云：「女為悅己者容。」不少女生時不時轉換髮型形象，心裡也是想從改變髮型來提升自己對異性的吸引力或心意對象的好感度。根據英國《每日郵報》報道指出，男性認為留有長髮的女性更為吸引和性感，相對短髮的女生，會更殷勤的幫助或服務她們，展現出男性的「騎士精神」。例如：報告發現長髮女性如掉落手套在地下，男性很大機會撿起她們的手套，而且男性認為長頭髮女生具有高生育潛力，導致他們更容易和想與長髮女生互動。

所以女生想轉換髮型的時候，不坊參考以上的報導，才決定「髮型去向」。不過，近日本交友網站《Love-seek》也在做了一個髮型調查報告，調查找來1000位年齡介乎30-35 歲的黃金單身漢，在眾多不同的女性髮型上，票選出心目中的最吸引和最讓他心動的頭十位髮型，想不到這個髮型竟意外獲得第一位？

【按下圖看】1000位日本男生最愛或最讓他心動的女生髮型的第10至第8位：

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【第2位】：馬尾（160票）

馬尾髮型一向深受男性歡迎 (ig@dlwlrma)

馬尾髮型可以算是不同年齡層的男人也偏向喜歡的一款髮型，想起多年一套台灣愛情電影《那些年，我們一起追的女孩》，電影中的女主角常常以黑馬尾造型示人，那時坊間更掀起男生對馬尾造型的女生充滿有一鼓保護的慾望，加上馬尾造型可算是不同臉型的女生也可以輕鬆駕馭，加上不同高度的馬尾綁法，可讓女生打造不同感覺的馬尾造型。例如：綁在比一般位置還高的馬尾，可給人十分精神的印象，綁成馬尾後可輕輕用手將頭頂的髮絲拉鬆，打造自然感，另外頭頂配合不同的編髮後，再綁一條馬尾亦可帶出另一種的風格。

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【第1位】：鮑伯頭（Bob）（228票）

鮑伯頭（Bob）（228票）現時已有不同造型款的，也十分適合想剪短髮的女生 (ig@ssinz7)

俐落鮑伯頭（Bob）竟然意外成為票選當中的第一位，或許會有女生驚訝鮑伯頭（Bob）髮型與香菇的外型沒有多大的分別，但其實物換星移，現時流行的鮑伯頭（Bob）已發展出多樣化的延伸款，有些更甚具時尚感。不同延伸款的鮑伯頭（Bob）也適合不同臉型的女生，如：圓臉型的女生，建議髮型長度不要停留在臉頰兩邊，方型臉的女生，便可以將髮長剪到下巴，達到修飾臉型的效果。

資料來源：Love Seek，《每日郵報》