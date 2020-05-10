韓劇《夫妻的世界》屢打破韓國收費台的收視記錄，而第12集講朴海俊後悔與韓素希結婚而回頭，金喜愛更協助解圍後燃慾望，原來早已深陷虐待性關係之中？

金喜愛、朴海俊、韓素希主角之間的情愛糾纏固然讓人看得肉緊，但配角的故事同樣讓人感受很深。由金喜愛的患者變成替她跟蹤丈夫的「線人」閔賢瑞（沈恩宇飾演）的演出讓不少觀眾很深刻，閔賢瑞與金喜愛是兩個世界的人，在酒吧擔任調酒師，偶爾會做其他散工，與男友朴仁圭（李學周飾演）租住小公寓。屢屢受到男友暴力對待，卻依然離不開她。這個市井女孩的經歷，同樣讓人感到心痛。

閔賢瑞一角受到觀眾喜愛。（《夫妻的世界》劇照）

點擊看劇中角色閔賢瑞與暴力男友情感糾纏：（以下內容含有劇透）

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離不開純然因同情？

「為甚麼不離開他？」如果閔賢瑞生於現實，大概會常被問這個問題。朴仁圭一無是處，多疑小器，晚點回家也會懷疑她是否出軌偷食，對着這樣的男友，應該毫無留戀，理性上的確如此。然而，當你曾經愛過，身陷其中，卻不會如此輕易割捨。當金喜愛看到閔賢瑞被打得滿身傷痕，差點喪命時，她問閔賢瑞未來的打算，她卻說自己最後還是會回到男友身邊：

他打我，我也愛他，我會改變他，除了我沒人要他。

她天真覺得自己可以改變他。（《夫妻的世界》劇照）

有時候，同情比癡戀更可怕。當你日漸看到伴侶醜陋的一面，愛意逐漸被消磨，終有一日你會對他感覺全消，輕易就能離開他。但若然你對他的是同情並不是愛，你會想盡辦法包容和接受他的缺點，即使他屢屢傷害你，你也會想藉口替他開脫，基於同情而建立的關係，其實更難擺脫。隨住家暴男「墮樓」身亡，閔賢瑞才算是真正擺脫對方，看着盡力幫助前夫洗脫嫌疑的金喜愛，她叮囑一句：

你知道我為甚麼離不開仁圭嗎？因為同情，而你看着李泰吾的眼神也是充滿同情，小心一點，無人保證你不會成為下一個我。

「他會變好」只是假希望

閔賢瑞不僅是戲劇中的角色，現實中不少人都深陷於虐待性關係（abusive relationship），伴侶對他們施以言語、情緒、肢體上的暴力，幾經掙扎，最後決定留下。被虐者十居其九都懷抱着「他會變好」的希望，只要他在施虐過後誠懇地道歉，偶爾噓寒問暖，送上驚喜小禮物，就會讓他們感到「事情會有轉機」、「我一定可以改變他」，深信真係可以融化對方。閔賢瑞在未醒覺之前說過「他的人生取決於我，他不是那麼壞的人，我會把他變成好人的，我是因為愛他才這樣的。」

《夫妻的世界》中閔賢瑞男友說會改卻重蹈覆轍。（《夫妻的世界》劇照）

即使願意成為包容他的聖人，換來的不是迷途知返，只有得寸進尺。真正愛你的人，絕對不會打你，這個是孩童時期已經明白的道理，長大以後反而看得不通透。親手戳破「他會變好」的假希望絕不容易，正如閔賢瑞下定決心後，看到苦苦哀求原諒的朴仁圭又會頓時心軟，折騰數年，她才終於狠下心從前一段關係中解脫。或許只有經歷過滿身斑駁的時日，我會才會更明白自愛的重要性。