性生活不協調，往往是夫妻與情侶關係變差的殺手，引來第三者乘虛而入。有時候，原配更會驚訝地發現，家中那根不能為自己帶來性歡愉的木頭，怎麼在第三者身邊就變成如狼猛獸？

女生也可變身成誘惑者，學會在小細節上調教自己的男人，令床上性愛時光變享受。(《幕後玩家》劇照 )

早前一位內地朋友C因為疫情而失業，考慮轉行，並開玩笑地告訴筆者，內地的「職業小三」、「小三勸退師」成行成市，或者她也該考慮一下。接著，C談起網上一些「職業小三」課程簡介，裡面詳列職業定位、類型、資格、接近男人的方法等等，而當中一句讓她印象深刻：「關於性，不單在於服務男人，自己也要享受。當小三成為職業，享受性就是義務！」C咋舌也汗顏。

回過頭來一想，當不解風情的女生怕傷害男人的自尊心，在床上拼命裝作享受，其實恨不得他趕快將手指拔出來的時候，最懂事的誘惑者，已經不動聲色地在細節調教好男人，讓性愛變得令人享受，而不是難受的義務。

讓我們也變身誘惑者，學會在小細節調教自己的男人。

探索敏感帶，這樣對男人而言是最好的引領

找出自己身體較能喚起性反應的部位，再跟男伴交流並糾正偏差。(Alexander Krivitskiy@UNSPLASH)

男人靠橫衝直撞就能獲得快感，但對天生身體較慢熱的女人而言，前戲對高潮的重要性，更勝過男伴的尺寸，一個深吻、輕柔愛撫，足教女人全身酥麻，更快進入狀態。每個人的身體就像一張地圖，敏感帶分佈在身體不同區域，等待著被開發。正所謂「最好的導師就是你自己」，能帶領男人享受情慾的女人，必然熟悉自己的身體。

找個夜晚，將手伸進衣衫，盡情探索自己的身體，慢慢找出自己身體較能喚起性反應的部位，讓自己變成一個「容易有感覺的身體」，這樣你才能行進行下一步，跟男伴交流並糾正偏差。

其實男人很簡單，當做一件事會為他帶來成功感，他就會努力做，做愛亦然。(max_libertine@UNSPLASH)

當男伴在身邊，大膽一點的你，不妨先讓他體驗愛撫的快感（記住挑你自己也喜歡的部位）， 在對方身上在主動舌頭與手並用，讓他下意識地模倣你的動作。而被動一點的，儘管將男人的手拉到自己身上的性敏感處，並記得在男人有所表現時，多給反應，叫聲大一點，讓他知道他令你很舒服──其實男人很簡單，當做一件事會為他帶來成功感，他就會努力做。

指交的法則

別急著讓男人變成神之手，初階段先讓自己不抗拒指交為上。(Taras Chernus@UNSPLASH)

受日本AV影響，不少男人都會以為自己是「神之手」，用手指死命往女生的陰道戥，忽略了陰道是多麼敏感而脆弱，讓女人不禁叫苦連天。作為懂事的女生，技巧嘛，來日方長，別急著讓男人變成神之手，初階段先讓自己不抗拒指交為上。

能帶領男人享受情欲的女人，必然熟悉自己的身體。(Anna Onishchuk@UNSPLASH)

第一，提醒男人清潔雙手，將指甲剪磨，愈圓愈短愈好（當然了，兇巴巴地命令還是撒嬌，你懂得選擇的）第二，要保證陰道足夠濕潤──自備一支水性的潤滑劑輔助及指交套，水性潤滑劑是可以和指套同用，二者並用，乾淨、衛生、安全，減低陰道因受損而受感染風險。千萬別小看這兩個細節，你試試看生理痛苦不斷，當下你只會想踢對方下床，更別談如何其他技巧了。

讓男人不再抗拒為女人口交的準備

十個男人，有十個想女人為自己口交，但未必有一半願意為女生口交，他們的藉口常衛生問題。對此，曾經，一位自信又性感的天蠍座女同事告訴了我她的「馴獸之道」－－日常裡我們要減少吃濃味食物、清潔、除毛、修剪毛髮形狀；在開戰前，你要事前偷偷清潔好陰道，非常仔細地──然後邀男伴一同沐浴，期間溫柔地愛撫、為彼此清潔身體，然後將男人按在腿間，因為已事前清潔及水花流動的關係，陰道不會殘存異味，男人會比平常更願意為女人口交，然後嘛，通常有了一次，便有第二次。

關於性，不單在於服務男人，自己也要享受。(enginakyurt@UNSPLASH)

你說，為甚麼要為一個臭男人花費這麼多功夫？姊妹，前期的功夫多了點，但想想長遠甜美的性福果實，一切值得的。再說了，你不來栽種，說不定外頭就會有人替你來種。