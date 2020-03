【愛情】計較伴侶條件是錯?當現實來襲　只談「真愛」又有好下場?

請問大家:「愛在關係裡計較條件,錯了嗎?」

身邊的已婚女性朋友,她們總說浪漫、激情有保鮮期,老公變了樣似的,當初的浪漫、激情通通不見。(《紀念日》劇照)

「你記得師姐C嗎?大學時期,C總挽著男友手臂出雙入對,戀愛大過天的她一副小女人的模樣。多年不見,聽說她變了很多。

師姐C現在單身,常駐新加坡,不乏追求者,可是她眼角高、要求多,甚麼『身高比自己高15公分以上』、『學歷相若大專以上』、『年齡不能比她小,不能比她年長5歲以上』、有房地產,一套自住一套放租更佳』、、『有人脈、懂社交但異性朋友少,不會搞曖昧』、『體態好、有健身習慣、飲食健康,但不能挑剔自戀』等等等等……

「你說誇不誇張?」

在街上偶遇不太稔熟的舊同學,她絮絮說了很多話。我也寒喧了幾句。回到家,發了個短訊給C,她回覆:「還有一點,至少符合七成才能算理想對象。」其實師姐C跟我同系同社團,興趣同近,所以畢業後仍有往來,私交甚篤。短訊來來回回,表白彼此的世界與感情觀。

請問大家:「愛在關係裡計較條件,錯了嗎?」

曾經的不計較,下場並沒有比較好

將時間精力放在符合的人身上,比起不知道自己需要甚麼、亂槍打鳥的「純感覺派」,才理性成熟得多。(《紀念日》劇照)

我最煩厭聽到,真愛面前不可計較條件。他們總在告訴我,愛情是一種感覺,用point form列出來挑選出來的愛情很容易破滅,兩個相愛的人在一起,那獨特的化學反應才是一段美好關係的基礎。

我說──鬼不知道嗎?我倒想問問他們,如果你曾經全情投入、無條件地付出過,但那個以為會過一輩子的真愛,到頭來將你當工具人,還是離開了,難道接下來的對象,還不能計較一下嗎?小孩子的戀愛就是「我喜歡你」、「你是我的全部」,可是,一旦「現實」來襲,財政壓力、新鮮感、激情通通退潮,接踵而至的爭執會讓你醒悟當時以為的「真愛」原來不堪一擊。

愛情虛幻如風,長遠關係是踏實選擇

我心目中真正失敗的關係,不是分手、離婚,而是彼此拖累、個人修養倒退、活得愈來愈面目模糊。(《紀念日》劇照)

成人的感情之所以世俗,因為弄懂了一件事:「愛情可以無條件,因為它是一種感覺,但長遠關係則建基於理性決定。」C淡淡地說。

我想想,身邊的已婚女性朋友,她們總說浪漫、激情有保鮮期,老公變了樣似的,當初的浪漫、激情通通不見。

C續說:「談了這麼多年戀愛,我摸懂的遊戲規則是,愛也許虛幻如風,你可以對很多人有好感,跟不同人戀愛,但長遠關係是雙方踏實的選擇。感覺這回事,虛幻、隨時變。愛情沒那麼偉大,也擋不過現實。挑對象,就是挑以後的生活。建立關係打算單純靠感覺,這才是不負責任、幼稚,對自我沒有清晰定位。」

如果你曾經全情投入、無條件地付出過,但那個以為會過一輩子的真愛,到頭來還是離開了,難道接下來的對象,還不能計較一下嗎?(《紀念日》劇照)

「你要說我是俗人,現實會計較也可以,但難道錯了嗎?好好的思考自己未來要什麼,設定條件才可以有效篩選,不再互相浪費生命,將時間精力放在符合的人身上,比起不知道自己需要甚麼、亂槍打鳥的「純感覺派」,才理性成熟得多。就像登山一樣,你知道目標在哪,有地圖在手,不盲目靠感覺亂跑,才更大機會達成目標吧?」她篤定地說。

與具條件的人一起,關係更安全長遠

愛也許虛幻如風,你可以對很多人有好感,跟不同人戀愛,但長遠關係是雙方踏實的選擇。(《紀念日》劇照)

長遠關係中,需要彼此熱愛、彼此讚賞、彼此支持。我已經過了白傻甜的年齡,我們有成人的責任須負擔。大家都說,「沒有誰跟誰天生就合適在一起」,那麼既然關係就是以個人意願,去追尋探險,然後磨合,那為何就不能選自己理想的?亞馬遜公司CEO Jeff Bezos與結婚二十多年的妻子離婚,但仍然是不少人心目值得學習的一對。他就說過:Life's too short to hang out with people who aren't resourceful。

只要這些男人有我清單上條件的,我打從心底的認可對方。我相信彼此力量,關係裡便有了穩固的基礎,關係反而更安全,更長遠。我心目中真正失敗的關係,不是分手、離婚,而是彼此拖累、個人修養倒退、活得愈來愈面目蒙糊。兩個人幾十年過下來,要錢沒錢,要愛沒愛,除了為自己失敗的人生找到一個負累,還有什麼意義?反之,有些情人夫妻,即使分離了,但無論他們在一起10年,還是1年,都是一段了不起的關係。」C繼續如是地說。

一旦「現實」來襲,財政壓力、新鮮感、激情通通退潮,接踵而至的爭執會讓你醒悟當時以為的「真愛」原來不堪一擊。(《紀念日》劇照)

我說:「吶,但條件太多,會不會太離地、實行太難?」

「有沒有脫離現實,得由現實告訴我。假如我開出這些條件,對方也看得上自己,証明自己配得上;對方不挑我,就是我配不上,我也認了,但我不會將就。我沒有能力在關係裡做到無限包容,因為要做到這些,秘訣總是逆來順受,百依百順。我寧願在一次次遇見之中,將清單的列項,嘗試修正,再嘗試修正。」C始終如一的堅信。

大家覺得呢?