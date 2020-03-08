【愛情】計較伴侶條件是錯?當現實來襲　只談「真愛」又有好下場?

請問大家：「愛在關係裡計較條件，錯了嗎？」

身邊的已婚女性朋友，她們總說浪漫、激情有保鮮期，老公變了樣似的，當初的浪漫、激情通通不見。（《紀念日》劇照）

「你記得師姐C嗎？大學時期，C總挽著男友手臂出雙入對，戀愛大過天的她一副小女人的模樣。多年不見，聽說她變了很多。

師姐C現在單身，常駐新加坡，不乏追求者，可是她眼角高、要求多，甚麼『身高比自己高15公分以上』、『學歷相若大專以上』、『年齡不能比她小，不能比她年長5歲以上』、有房地產，一套自住一套放租更佳』、、『有人脈、懂社交但異性朋友少，不會搞曖昧』、『體態好、有健身習慣、飲食健康，但不能挑剔自戀』等等等等……

「你說誇不誇張？」

在街上偶遇不太稔熟的舊同學，她絮絮說了很多話。我也寒喧了幾句。回到家，發了個短訊給C，她回覆：「還有一點，至少符合七成才能算理想對象。」其實師姐C跟我同系同社團，興趣同近，所以畢業後仍有往來，私交甚篤。短訊來來回回，表白彼此的世界與感情觀。

請問大家：「愛在關係裡計較條件，錯了嗎？」

曾經的不計較，下場並沒有比較好

將時間精力放在符合的人身上，比起不知道自己需要甚麼、亂槍打鳥的「純感覺派」，才理性成熟得多。（《紀念日》劇照）

我最煩厭聽到，真愛面前不可計較條件。他們總在告訴我，愛情是一種感覺，用point form列出來挑選出來的愛情很容易破滅，兩個相愛的人在一起，那獨特的化學反應才是一段美好關係的基礎。

我說──鬼不知道嗎？我倒想問問他們，如果你曾經全情投入、無條件地付出過，但那個以為會過一輩子的真愛，到頭來將你當工具人，還是離開了，難道接下來的對象，還不能計較一下嗎？小孩子的戀愛就是「我喜歡你」、「你是我的全部」，可是，一旦「現實」來襲，財政壓力、新鮮感、激情通通退潮，接踵而至的爭執會讓你醒悟當時以為的「真愛」原來不堪一擊。

愛情虛幻如風，長遠關係是踏實選擇

我心目中真正失敗的關係，不是分手、離婚，而是彼此拖累、個人修養倒退、活得愈來愈面目模糊。（《紀念日》劇照）

成人的感情之所以世俗，因為弄懂了一件事：「愛情可以無條件，因為它是一種感覺，但長遠關係則建基於理性決定。」C淡淡地說。

我想想，身邊的已婚女性朋友，她們總說浪漫、激情有保鮮期，老公變了樣似的，當初的浪漫、激情通通不見。

C續說:「談了這麼多年戀愛，我摸懂的遊戲規則是，愛也許虛幻如風，你可以對很多人有好感，跟不同人戀愛，但長遠關係是雙方踏實的選擇。感覺這回事，虛幻、隨時變。愛情沒那麼偉大，也擋不過現實。挑對象，就是挑以後的生活。建立關係打算單純靠感覺，這才是不負責任、幼稚，對自我沒有清晰定位。」

如果你曾經全情投入、無條件地付出過，但那個以為會過一輩子的真愛，到頭來還是離開了，難道接下來的對象，還不能計較一下嗎？（《紀念日》劇照）

「你要說我是俗人，現實會計較也可以，但難道錯了嗎？好好的思考自己未來要什麼，設定條件才可以有效篩選，不再互相浪費生命，將時間精力放在符合的人身上，比起不知道自己需要甚麼、亂槍打鳥的「純感覺派」，才理性成熟得多。就像登山一樣，你知道目標在哪，有地圖在手，不盲目靠感覺亂跑，才更大機會達成目標吧？」她篤定地說。

與具條件的人一起，關係更安全長遠

愛也許虛幻如風，你可以對很多人有好感，跟不同人戀愛，但長遠關係是雙方踏實的選擇。（《紀念日》劇照）

長遠關係中，需要彼此熱愛、彼此讚賞、彼此支持。我已經過了白傻甜的年齡，我們有成人的責任須負擔。大家都說，「沒有誰跟誰天生就合適在一起」，那麼既然關係就是以個人意願，去追尋探險，然後磨合，那為何就不能選自己理想的？亞馬遜公司CEO Jeff Bezos與結婚二十多年的妻子離婚，但仍然是不少人心目值得學習的一對。他就說過：Life's too short to hang out with people who aren't resourceful。

只要這些男人有我清單上條件的，我打從心底的認可對方。我相信彼此力量，關係裡便有了穩固的基礎，關係反而更安全，更長遠。我心目中真正失敗的關係，不是分手、離婚，而是彼此拖累、個人修養倒退、活得愈來愈面目蒙糊。兩個人幾十年過下來，要錢沒錢，要愛沒愛，除了為自己失敗的人生找到一個負累，還有什麼意義？反之，有些情人夫妻，即使分離了，但無論他們在一起10年，還是1年，都是一段了不起的關係。」C繼續如是地說。

一旦「現實」來襲，財政壓力、新鮮感、激情通通退潮，接踵而至的爭執會讓你醒悟當時以為的「真愛」原來不堪一擊。（《紀念日》劇照）

我說：「吶，但條件太多，會不會太離地、實行太難？」

「有沒有脫離現實，得由現實告訴我。假如我開出這些條件，對方也看得上自己，証明自己配得上；對方不挑我，就是我配不上，我也認了，但我不會將就。我沒有能力在關係裡做到無限包容，因為要做到這些，秘訣總是逆來順受，百依百順。我寧願在一次次遇見之中，將清單的列項，嘗試修正，再嘗試修正。」C始終如一的堅信。

大家覺得呢？