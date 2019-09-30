【愛情】都市人戀愛潛規則：分手收場的戀人　不打擾是一種溫柔

夜深，獨個步出公司大門，似乎只有都市的霓虹燈一直陪伴。加班開會，有伴到沒伴，單身一年多，這些日子成為了習慣。打開手機，還有幾則未讀短訊。

穿梭都市，誰也沒為誰停下步伐，寂寞輕易前來敲門，因此難免有些時刻，回想昔日真心相愛過的人。(《失戀日》劇照 )

──「妹，回家吃飯嗎？」媽媽的關心。

──「Sammi星期六的Baby shower，你來嗎？」中學同學的邀請。

──「想你，下班了嗎？」曾經有點曖昧的舊同事，但他明明才結婚了三個月。

可惜都不是他。你默默將手機收回袋中......

來到20+的尾巴，眼見人來人往，摸索到一些不再言喻，卻是都市成年人都懂的愛情潛規則。

一、性與愛是各自操作的系統

愛是本能，但現實的種種不會因而放過考驗愛情。(《紀念日》劇照 )

交友App眾多，約炮、識人的機會多了，偶爾錯把身體的契合誤解為心靈相通，將剎那的歡愉誤會成幸福，但在情、慾之間拉扯，漸漸分明「交合」與「適合」是可分開操作的兩個系統，床上合拍，床下可能鬧翻天，反之亦然。

二、不打擾是一種溫柔

當感情變質了，步伐不一樣了，再多的問候都變成困擾，除了在對方的世界全面退出，別無他法。(《失戀日》劇照 )

穿梭都市，誰也沒為誰停下步伐，寂寞輕易前來敲門，因此難免有些時刻，回想昔日真心相愛過的人，那段柔情蜜意的回憶。

然而，分開以後各有各生活，你的位置駐進了別人，小時候或者還會三五不時上演喝醉打電話這種把戲，但後來便發現當感情變質了，步伐不一樣了，再多的問候都變成困擾，除了在對方的世界全面退出，別無他法。懷念這種事情，一個人做就夠。

三、無法一同成長，無法一同到達遠方

有時，人們以為是出軌毀了愛情，其實在某個時間點，二人成長的距離，早讓他們無法並肩。(《紀念日》劇照 )

這個世界不乏明明想好好去愛，最終不知怎樣去愛，分手收場的戀人。厚重的感情，必須有雙方堅強的心智支撐，才能發展健全的關係。

當一方落後，一方前行，落後的一方很常被威脅感和焦慮填滿內心，假如沒有堅強心志一同成長，二人交流的質量也隨之下降，漸行漸遠。有時，人們以為是出軌毀了愛情，其實在某個時間點，二人成長的距離，早讓他們無法並肩。

四、愛是本能，親密關係卻須經磨練

厚重的感情，必須有雙方堅強的心智支撐，才能發展健全的關係。(《紀念日》劇照 )

愛是本能，但現實的種種不會因而放過考驗愛情。每人生而不同，如何處理二人之間的不同，反映了一個人的成熟程度，也決定了關係能有多強的親密感。

有人與愛人個性一凹一凸，卻沒有爭執，反而讓平凡的日子變得更加有趣；也有人興趣相投卻沒法在起居飲食上磨合，強行要求對方按自己的想法行事，因而大吵小吵源源不絕－－怎麼去看待及處理彼此差異，是兩個人共同的修行，而理解、接納、修正，正是打磨良好親密關係的三個助手。

五、學習接受被拒絕

他的接納與拒絕，總有他生命歷程的原因，請不要因為被拒絕而否定自己。(《失戀日》劇照 )

被拒絕像世界末日一樣？在一段關係裡，我們得學習只承擔50分的責任，把另外50分還給對方。每個人的心裡都有自己的陽光與黑暗面，他的接納與拒絕，總有他生命歷程的原因，也可能是受核心需求的影響。總之，非你個人能解決的事，別過度自責猜測。

在一段關係裡，我們得學習只承擔50分的責任，把另外50分還給對方。總之，非你個人能解決的事，別過度自責猜測。(《失戀日》劇照 )

一位以世俗的眼光去看條件已經十分優厚的男生朋友，曾經拒絕了心儀對象的表白，我問：「是因為不喜歡嗎？」，他這樣回答：「總覺得像她這樣聰明美好的人，真正了解我後，最後一定會煩厭、拋棄我。……被關係吞噬、控制，失去自我的感覺，太可怕了。」

拒絕，不一定出於討厭，也可以是一種自我保護、對他人的防備，跟對象好壞沒有絕對關係──最後，請會不因為被拒絕而否定自己。