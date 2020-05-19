慾罷不能｜Netflix實境秀顛覆現代愛情觀　男生都是"射後不理"？

Netflix《慾罷不能》（Too Hot To Handle）熱播實境秀掀起一波討論，被形容是腥羶色 18+ 版的《雙層公寓》邀請 10 位對「性」非常開放的男女到墨西哥一處島上，在為期一個月的相處間，不能發生任何「性行為」包含親嘴、自行解決、愛撫等親密行為，挑戰成功即可獲得獎金 10 萬美元（約台幣 300 萬），若違反規則，則視情況扣除獎金。

1. 「曖昧容易戀愛難」

《慾罷不能》實在很會，邀請來的參賽者各個是顏值擔當，身材更是可口養眼！對於「性」態度平時開放的他們，當然一開始就有許多情慾流動，讓搭編看得血脈噴張心跳加速啊！不過其中也有人不知不覺默默走心了！

「曖昧讓人受盡委屈」楊丞琳曾經唱過，沒錯！在曖昧過程中，甜滋滋、心癢癢，又酸酸的感覺讓人特別難受，不過卻是深刻的，比起平淡無味的關係，曖昧的過程，或許是彼此間最珍惜的回憶，有些人甚是因為珍惜這段「曖昧」，而不再往前跨一步，你也是這種人嗎？

2. 「誘惑永遠都會出現，堅定才是考驗」

剛開始這 10 位參賽者散發像獵人般面對獵物炙熱的眼神，彼此看對眼後，遊走在違反規則的邊緣，有人甚至真的「欲罷不能」啦！只好默默接受罰款，面對大家的譴責。隨著劇情展開，節目更安排「新鮮」的角色，來看看幾對有情人彼此的定力和信任，有沒有辦法抵抗誘惑，還是會跟著感覺「玩火」呢？

情侶交往過程，面對的情慾誘惑來自各處，朋友圈、職場上，更別提現在網路的無遠弗屆，例如最近鬧得沸騰的「多人運動」話題，究竟該不該讓對方看手機呢？不給看就是有問題，給看感情一定會開花結果嗎？

+ 5 + 4 + 3

3. 「激情過後才是真的」

為什麼常聽到男生「射後不理」，在發生關係後反而沒感覺，當初那種怦然心動去哪裡了？在這 10 位參賽者的腦中大概只有「動物不都這樣，一旦欲求不滿，先愛吧！」（張惠妹唱）歌詞所說的之後感傷，之後再算。千萬不要傻傻覺得發生關係就能讓感情更穩定，之後的相處才是真的！

不過因為參賽制度（10萬美元）的關係，他們必須忍住激情，好好的用心感受彼此情感交流的部分，這樣的轉換實在讓人揪心，讓人忍不住一口氣想追完整季啊！

4. 「勇敢表達，你不說沒人知道你在想什麼」

其中印象深刻的是一對來電的男女，因為男生沒有自信，無法對女生敞開胸懷表達真實情感，讓女生接收不到他的情緒，最終在不斷的機會嘗試，男生終於跨出一大步，提起勇敢面對，成功留住屬於他的愛情。

溝通，是情侶間一大課題，很多吵架原因的背後本質都是缺乏溝通，而所謂「有效的溝通」並不是說出來就好，重點應該在對方是否有聽進去才是真的，這又跟表達技巧、情緒、用字很有關係，真的是難啊！搭編自己也傷腦筋努力當中（抓頭）

情侶交往過程，面對的情慾誘惑來自各處，朋友圈、職場上，更別提現在網路的無遠弗屆，例如最近鬧得沸騰的「多人運動」話題，究竟該不該讓對方看手機呢？（IG@toohottohandlenetflix）

5. 「除了性，你值得更多的尊重！」

搭編蠻推薦這部的原因是《慾罷不能》除了在情感和慾望的拿捏恰到好處勾人心弦之外，在節目中也有心靈成長的橋段，讓參賽者重新認識自己身體的工作坊，特別為女性參賽者設計，讓她們直接仔細看自己的約尼（女性生殖器官），並把想像中的自己模樣畫出來，藉由這樣的課程，學會對自己和他人的身體，在滿足「性需求」外，應該要有更多的尊重！

6. 「標籤自己撕下，不要活在別人的陰影裡」

追為整季之後，搭編印象最深刻的並不是男女之間情慾的流動，而是參賽者面對彼此，請對方在自己身體上寫下受過最嚴重的謾罵，看著許多骯髒字眼活生生血淋淋的在自己身上，就像是揭開過去的瘡疤，最後大家一起奔向大海，洗去這些標籤，頓時感覺充滿正能量！被貼標籤是成長的必經之路，只有自己勇敢面對過去，才能蛻變成更好的人。

相關文章．按圖放大率先預覽】愛情專家陶晶瑩超中肯10戀愛金句：不要幻想童話，世界並不純潔▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

Dappei 結語： 《慾罷不能》用「性」當作話題出發非常吸睛，幫大家把平時不好說的話題找到出口，雖然實境節目也是經過設計安排，不過劇情以成長、尊重、撕下標籤並內化，最終回歸「愛」本質，當然角色設定、人物挑選不錯，能夠把這樣的題材拍出不色情低俗值得鼓勵。也藉由以上幾點來想想自己的過去，或許也會有需啟發吧！（不小心就看走心的搭編）

延伸閱讀：

Netflix 實境節目《雙層公寓：東京 2019-2020》終於上架第三季！回顧首批入住成員及現況發展！

醫療劇也能笑好笑滿？Netflix 詼諧的《機智的醫生生活》讓你想起最會鬥嘴的朋友，溫馨劇情讓人欲罷不能

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】