Netflix真人騷《慾罷不能》(Too Hot to Handle)再次推出續集《Extra Hot: The Reunion》,邀請人氣高企的參賽者合體回歸節目,延續火辣話題性。因真人騷戀愛配對成功的「電眼女神」Francesca Farago與澳洲小鮮肉Harry Jowsey近日更宣布結婚,進入人生另一階段,但除了Francesca與Harry更新感情狀況外,原來還有參賽者私底下的感情狀態有生變化。

「電眼女神」Francesca Farago與澳洲小鮮肉Harry Jowsey近日宣布將會結婚,Harry Jowsey更在續集《Extra Hot: The Reunion》即時上演求婚情節(IG@harryjowsey)

真人騷《慾罷不能》(Too Hot to Handle)節目播出後掀起極大討論度,推出一個月後仍可佔據Netflix香港排行榜中的第三位。節目組為了承接熱烈的討論度,與另一熱門真人騷節目《盲婚試愛》(Love is Blind)一樣,推出續集《Extra Hot: The Reunion》,邀請參賽者分享近況外,更讓他們參與一系列刺激的遊戲。不過,節目一大的亮點相必是配對成功的Francesca與Harry再度「合體」,更上演即時求婚戲碼,就連搗蛋的主持人Desiree也驚訝萬分,不過卻有網民不太看好他們的婚姻。

【按下圖】「電眼女神」Francesca Farago與澳洲小鮮肉Harry Jowsey合照:

小鮮肉Harry Jowsey 其實是渣男?曾搭上另一參賽者Madison Wyborny

另一女嘉賓Madison Wyborny是在第6集加入真人騷《慾罷不能》(Too Hot to Handle)(IG@madisonwyborny)

澳洲小鮮肉Harry Jowsey在續集《Extra Hot: The Reunion》中,以糖果戒指糖跪地上女友Francesca求婚,更向她說:「我現在很緊張,也應該事前綵排一下,我的人生因遇上你(Francesca)而改變,我想永遠跟你在一起。」。雖然Francesca口說求婚需要面對面,但她卻甜蜜回應說:「他(Harry)知道我想嫁給他,所以我願意。」雖然現時兩人分隔兩地,穩定交往中且更有結婚打算,但他倆曾短暫分開過,Harry更曾搭上另一參賽者Madison Wyborny。

Madison Wyborny副業也是一位模特兒,身材火辣,難怪澳洲小鮮肉Harry Jowsey會找上她(IG@madisonwyborny)

根據英國《每日郵報》報導,自去年4月《慾罷不能》(Too Hot to Handle)節目拍攝完畢後,雖然Harry與Francesca成為情侶數月,可卻因異地戀關係短暫分開,這時面對飢渴的Harry便與另一女嘉賓Madison Wyborny開展話題,有傳Madison更飛往澳洲與他相聚。可是,Madison發現Harry同時與多位女性有聯絡,更獨自扔下Madison離開酒店。雖然同年8月Harry向對方道歉,更計劃8月同遊,但Harry在數月後卻復合Francesca,女方頓時變成替代品,更人財感情三失。

【按下圖更多】Madison Wyborny 性感火辣照

Rhonda 與Sharron不敵異地戀 另一節目無接觸的參賽者竟意外成為情侶?

Rhonda 與Sharron不敵異地戀後分手(IG@toohottohandletv)

Rhonda 與Sharron在節目上是唯一一對獲得「遊船河」的機會,也是一對感情昇華不只是肉體交流的情侶,但節目結束後,兩人卻因為相隔太遠及家庭原因而選擇分開。早前Rhonda接受《Women’s Health》訪問時表示:「不幸地我們已沒有在一起,但現時我們也維持友好關係和保持聯絡。」

Nicole O'Brien與Bryce Hirschberg卻在節目結束後互生情愫並決定交往(IG@nicole.ob)

「節目完全改變了我的想法,現在我想專注在對方的性格上,而不是性或外表。」 Nicole O'Brien

如今Nicole住在倫敦,Bryce卻住在洛杉磯,但仍無阻雙方熱切的情感,兩人更相約今年6月於洛杉磯見面。有時候不少情侶敵不過異地戀,異地戀更成為眾多人口中的「苦戀」,相戀過程也挾著種種不安和思念,但同時妳也擁有更多與自己相處的時間,瞭解認識自己內心需多的需要,學習如何去愛一個人,學習如何去愛這段關係。

資料來源:《每日郵報》,《10 Tips to Make a Long-Distance Relationship Work》