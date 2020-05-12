英國靈魂歌后Adele自上年與前夫Simon Konecki離婚後，一直鮮少出現在公開場合，因而每次出現Adele的新消息都會引起一陣熱烈討論。加上Adele離婚後在短短6個月内激瘦19公斤，身材變得超瘦削的，苗條體態引起熱議！

Adele於六個月中減去十九公斤令人驚艷。（gettyimages）

Adele生日PO文再現激瘦身材 網友驚訝：還是你嗎？

前幾天Adele迎來了她人生中第32個生日，幾乎銷聲匿跡的她終於「浮出水面」，在個人IG帳號上傳了一張個人全身照慶祝自己生日，並附文感謝現在艱難時期前綫工作者的無私付出。網友紛紛在照片下留言送上生日祝福，而照片中Adele又再瘦出新高度，暴瘦程度讓不少網友表示震驚，Adele身材再次成為萬眾矚目的焦點！

照片中Adele穿著黑色禮服短裙，露出纖細的雙腿，腰部驚現「S」形，而雙頰因消瘦而變得更加凹陷，臉部棱角分明，與之前圓潤豐腴的形象簡直判若兩人。新照片一上傳就獲得超過一千萬個「Likes」,讓人驚艷的瘦削身材得到熱烈回應，網民、粉絲紛紛留言表達驚喜。

Adele最新生日照片中可見她身材苗條纖細，比早前現身時更瘦。（Adele@IG）

減肥也有錯？網友毒舌：有些人天生不適合「變瘦」

或許與之前的形象有著天壤之別，對於Adele激瘦網友褒貶不一，有人傳達驚訝心情，佩服Adele一掃離婚陰霾積極瘦身激減19kg，相當激勵人心！不過，也有網友表示看不慣暴瘦後的她，甚至有人指責她減肥過度，只是為了外表變美，還嘲笑她有脂肪恐懼。沒想到昔日微胖界女神，如今瘦成閃電，反而引來許多負評與酸言酸語。

Adele在2019年離婚後一直積極瘦身。（adelettes@IG）

查看更多Adele減肥成功激瘦相片：（點閱下圖）

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Adele前健身教練出聲維護：她是為了兒子和自己的健康才減肥！

This personal transformation has nothing to do with me or you. It’s about Adele and how she wants to live her life. Pete Geracimo

面對網民源源不斷的質疑，Adele前健身教練Pete Geracimo忍不住在IG寫下「千字文」，開聲維護Adele，反駁有人指責她追求骨感和外表美麗的言論。文中提到Adele積極減肥，目標從來都不是要瘦到骨瘦如柴，而是為了身體變得更加健康，足以應付密密麻麻的工作行程。他透露Adele靠改變飲食習慣以及持之以恆的運動來減重，這樣做不是為了專輯銷量或者成為大眾跟隨的指標，更加不是為了要給別人難堪；而是為兒子Angelo以及自己，選擇了更健康的生活。

Adele前健身教練Pete Geracimo開聲維護：

過去，Adele也曾説過不會因為別人的眼光而減肥，如今她正視自己的健康問題努力減肥，不是為了身材或外貌而盲目減重，選擇健康又有效的減肥方法，這樣積極又正面的態度，應該是值得鼓勵而不是被質疑。身體是自己的，我們著實應該為Adele變得更好而給予肯定，正如教練所説：

她還是那個我們熟悉的Adele，從來沒有變過，只是變瘦了而已。

回顧Adele過去身形豐腴，對比現在減肥成功的她完全是「另一個人」：

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揭秘Adele「Sirtfood Diet」（激瘦飲食法）減肥原理

説到Adele最出名的減肥方法就是「Sirtfood Diet」（激瘦飲食法），這種方法最初由兩名知名營養學家Aidan Goggins和Glen Matten提出，主要提倡進食能活化乙酰化酶（sirtuin）的食物來促進新陳代謝，達到燃脂的效果，同時提升肌肉效能。這類食物包括蘋果、藍莓、柑橘類水果、芹菜、薑黃、黃豆、蕎麥、羽衣甘藍、紅酒、朱古力（可可亞含量85％以上）等，再搭配其他低熱量食物。

兩位營養師也發展出一套激瘦飲食計劃，即頭三日將攝取的熱量控制在1000卡路里內，主要飲食包括上述食物所打成的蔬果汁，一日三杯，外加一餐以激瘦食物為主的正餐。之後的四日内將熱量提升至1500卡路里，飲食包括兩杯蔬果汁搭配兩個正餐。一星期後，減肥人士可以不再限制熱量攝取，但仍需要飲用Sirtfood果汁。

倡進食能活化乙酰化酶（sirtuin）的食物來促進新陳代謝。（Adolfo Félix/Unsplash）

營養師：只喝蔬果汁並不健康 短時間減重是假象

註冊營養師楊蒨珩Stephanie表示「Adele激瘦飲食法」中，進食薑黃、黃豆、蕎麥、羽衣甘藍等這些營養素高、抗氧化的食物，對身體十分有益。另外，這些針對性食物能夠幫助攝取維他命和礦物質。她提醒想要嘗試這類飲食法的女生，需要搭配其他食物攝取適量的蛋白質，如果只喝蔬果汁的話，雖然短時間内減重效果明顯，但只是流失肌肉和水分的是假象，並不健康。

不過，營養師楊蒨珩Stephanie認為減肥者應該因應自身情況來實行該飲食法，可參考香港女性每日攝取熱量的標準為1500卡路里，因此，無需過分嚴格將熱量攝取限制在1000卡路里。專家建議減肥者可以調整飲食習慣，均衡飲食的同時減少卡路里的攝取，但每日不能少於1200卡路里。此外，專家提醒進行該飲食法時還要攝取蛋白質，因為蛋白質流失會導致幫助身體燃脂的肌肉一同流失，到時只會事倍功半。

(每個人的身體狀況也有所不同，建議在進行任何減肥方法或餐單前，先咨詢醫生或營養師等專業人士意見，以免因盲目減肥而損害健康。)