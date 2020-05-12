英國靈魂歌后Adele自上年與前夫Simon Konecki離婚後，一直鮮少出現在公開場合，因而每次出現Adele的新消息都會引起一陣熱烈討論。加上Adele離婚後在短短6個月内激瘦19公斤，身材變得超瘦削的，苗條體態引起熱議！
Adele於六個月中減去十九公斤令人驚艷。（gettyimages）
Adele生日PO文再現激瘦身材 網友驚訝：還是你嗎？
前幾天Adele迎來了她人生中第32個生日，幾乎銷聲匿跡的她終於「浮出水面」，在個人IG帳號上傳了一張個人全身照慶祝自己生日，並附文感謝現在艱難時期前綫工作者的無私付出。網友紛紛在照片下留言送上生日祝福，而照片中Adele又再瘦出新高度，暴瘦程度讓不少網友表示震驚，Adele身材再次成為萬眾矚目的焦點！
照片中Adele穿著黑色禮服短裙，露出纖細的雙腿，腰部驚現「S」形，而雙頰因消瘦而變得更加凹陷，臉部棱角分明，與之前圓潤豐腴的形象簡直判若兩人。新照片一上傳就獲得超過一千萬個「Likes」,讓人驚艷的瘦削身材得到熱烈回應，網民、粉絲紛紛留言表達驚喜。
Adele最新生日照片中可見她身材苗條纖細，比早前現身時更瘦。（Adele@IG）
減肥也有錯？網友毒舌：有些人天生不適合「變瘦」
或許與之前的形象有著天壤之別，對於Adele激瘦網友褒貶不一，有人傳達驚訝心情，佩服Adele一掃離婚陰霾積極瘦身激減19kg，相當激勵人心！不過，也有網友表示看不慣暴瘦後的她，甚至有人指責她減肥過度，只是為了外表變美，還嘲笑她有脂肪恐懼。沒想到昔日微胖界女神，如今瘦成閃電，反而引來許多負評與酸言酸語。
Adele在2019年離婚後一直積極瘦身。（adelettes@IG）
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Adele前健身教練出聲維護：她是為了兒子和自己的健康才減肥！
This personal transformation has nothing to do with me or you. It’s about Adele and how she wants to live her life.
面對網民源源不斷的質疑，Adele前健身教練Pete Geracimo忍不住在IG寫下「千字文」，開聲維護Adele，反駁有人指責她追求骨感和外表美麗的言論。文中提到Adele積極減肥，目標從來都不是要瘦到骨瘦如柴，而是為了身體變得更加健康，足以應付密密麻麻的工作行程。他透露Adele靠改變飲食習慣以及持之以恆的運動來減重，這樣做不是為了專輯銷量或者成為大眾跟隨的指標，更加不是為了要給別人難堪；而是為兒子Angelo以及自己，選擇了更健康的生活。
Adele前健身教練Pete Geracimo開聲維護：
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As Adele’s former London-based personal trainer, it’s disheartening to read negative commentary and fat-phobic accusations questioning the genuineness of her amazing weight loss. In my personal experience of working with her through many highs and lows, she always marched to the beat of her own drum on her own terms. She never undermined her God-given talent in any way. She let her incredible voice do the talking, or should I say singing! She never once pretended to be something that she wasn’t. What you saw was what you got. And we all LOVED it! When Adele and I started our journey together, it was never about getting super skinny. It was about getting her healthy. Especially post pregnancy and post surgery. When 25 dropped and the tour announced, we had to get ready for a 13 month gruelling schedule. In that time, she warmed to training and made better food choices. As a result, she lost considerable weight and people took notice. Her body transformation was splashed across every media outlet. The attention it generated was mind-blowing. Since she moved to LA, it’s been well documented that she underwent some tough personal changes. It’s only natural that with change comes a new sense of self and wanting to be your best possible version. She embraced better eating habits and committed to her fitness and “is sweating”! I could not be prouder or happier for her! This metamorphosis is not for album sales, publicity or to be a role model. She is doing it for herself and for Angelo. My hope is that people appreciate the hard work that Adele has done to improve herself for the benefit to her and her family only. She did not lose the weight to make others feel bad about themselves. This personal transformation has nothing to do with me or you. It’s about Adele and how she wants to live her life. She has not changed from the Adele we grew up with and have loved. There is just a little less of her to go around. #adele #fabulous #strong #songbird #transformation #powerful #voice #love #rumorhasit #pt
過去，Adele也曾説過不會因為別人的眼光而減肥，如今她正視自己的健康問題努力減肥，不是為了身材或外貌而盲目減重，選擇健康又有效的減肥方法，這樣積極又正面的態度，應該是值得鼓勵而不是被質疑。身體是自己的，我們著實應該為Adele變得更好而給予肯定，正如教練所説：
她還是那個我們熟悉的Adele，從來沒有變過，只是變瘦了而已。
回顧Adele過去身形豐腴，對比現在減肥成功的她完全是「另一個人」：
揭秘Adele「Sirtfood Diet」（激瘦飲食法）減肥原理
説到Adele最出名的減肥方法就是「Sirtfood Diet」（激瘦飲食法），這種方法最初由兩名知名營養學家Aidan Goggins和Glen Matten提出，主要提倡進食能活化乙酰化酶（sirtuin）的食物來促進新陳代謝，達到燃脂的效果，同時提升肌肉效能。這類食物包括蘋果、藍莓、柑橘類水果、芹菜、薑黃、黃豆、蕎麥、羽衣甘藍、紅酒、朱古力（可可亞含量85％以上）等，再搭配其他低熱量食物。
兩位營養師也發展出一套激瘦飲食計劃，即頭三日將攝取的熱量控制在1000卡路里內，主要飲食包括上述食物所打成的蔬果汁，一日三杯，外加一餐以激瘦食物為主的正餐。之後的四日内將熱量提升至1500卡路里，飲食包括兩杯蔬果汁搭配兩個正餐。一星期後，減肥人士可以不再限制熱量攝取，但仍需要飲用Sirtfood果汁。
倡進食能活化乙酰化酶（sirtuin）的食物來促進新陳代謝。（Adolfo Félix/Unsplash）
營養師：只喝蔬果汁並不健康 短時間減重是假象
註冊營養師楊蒨珩Stephanie表示「Adele激瘦飲食法」中，進食薑黃、黃豆、蕎麥、羽衣甘藍等這些營養素高、抗氧化的食物，對身體十分有益。另外，這些針對性食物能夠幫助攝取維他命和礦物質。她提醒想要嘗試這類飲食法的女生，需要搭配其他食物攝取適量的蛋白質，如果只喝蔬果汁的話，雖然短時間内減重效果明顯，但只是流失肌肉和水分的是假象，並不健康。
不過，營養師楊蒨珩Stephanie認為減肥者應該因應自身情況來實行該飲食法，可參考香港女性每日攝取熱量的標準為1500卡路里，因此，無需過分嚴格將熱量攝取限制在1000卡路里。專家建議減肥者可以調整飲食習慣，均衡飲食的同時減少卡路里的攝取，但每日不能少於1200卡路里。此外，專家提醒進行該飲食法時還要攝取蛋白質，因為蛋白質流失會導致幫助身體燃脂的肌肉一同流失，到時只會事倍功半。
(每個人的身體狀況也有所不同，建議在進行任何減肥方法或餐單前，先咨詢醫生或營養師等專業人士意見，以免因盲目減肥而損害健康。)