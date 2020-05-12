新冠肺炎肆虐仍然無阻泰王風流，就在各國元首忙得焦頭爛額，出謀劃策對抗病毒時，泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）卻逃離泰國，携同20名嬪妃住進德國一間4星級酒店躲避疫情，引起泰國民眾不滿。泰王生性風流已是人盡皆知，花花公子形象深入民心。今次遠赴德國躲避疫情仍不忘帶走20名嬪妃風流快活，誇張行徑讓人匪夷所思……

泰王同20名嬪妃住進德國一間4星級酒店躲避新冠肺炎疫情。（thairoyalfamily@IG）

泰王赴德避疫仍要風流 在酒店開「多人運動」派對？

67歲的泰王風流韻事不斷，近期有多個外國媒體揭露泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）遠赴德國「自我隔離」，更租下整間四星級豪華酒店，供其享樂。據悉該酒店酒店位於巴伐利亞位於阿爾卑斯山腳下，早已被勒令停止營業，不過由於是泰王入住的關係，因此「特別准許」開放。泰王帶上了20名妾妃一同入住酒店，還有不計其數的隨從侍衛，目前未知王后是否也有跟隨。

當地民政事務處證實該消息，並回應表示該酒店「得到我們的特別許可」，是一個特例，因為連日來入住者均是同一批人，並不會招待其他賓客，相關條例已經告知泰王。有傳泰王帶著龐大「後宮」遠赴德國自稱是為了隔離，實則日日開派對，甚至將酒店所住樓層裝修成像泰國宮殿，更有專門一間給泰王與妃子共享魚水之歡的「歡樂室」。

新冠肺炎肆虐，泰王不理人民死活，荒淫無度的奢侈生活引起民怨。（thairoyalfamily@IG）

泰王包下德國豪華酒店，開「多人運動」派對抗疫：（酒店内部曝光逐圖介紹）

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妃子授職階成「性戰士」 泰網民暴怒：我為何需要國王？

有指隨泰王一同前去德國的妃子，被獲授職階等同於少校的軍事頭銜，還擁有編號，從S001到S020，扮演成「性戰士」。她們還擁有「Sirivajirabhakdi」的封號，意思是「忠於國王的美人」，大玩角色扮演。已經擁有四任妻子的泰王，現在更被傳出看上女兒的閨蜜，因為「她」被發現多次跟隨泰王出現在公務場合，受寵程度不言而喻。如今泰王有了新寵，相信泰國王室後宮又將會「大洗牌」，帶來未知的變數。

泰王絲毫不掩飾的作風讓許多泰國民眾感到不滿，疫情肆虐期間不但不堅守國土反而帶著妃子離開風流快活，讓泰國網民暴怒。民眾在網上發起「#我們為何需要國王」的貼文標籤，得到許多人的響應，短短24小時内已經在Twitter出現120萬次，人們冒著觸犯「侮辱王室罪」風險表達對泰王的不滿。

泰王的妃子被授予職階化身成「性戰士」，在避疫期間服侍泰王。（thairoyalfamily@IG）

做泰王的女人難有好下場？

有指被泰王看中而隨行的妃嬪仿佛參與了 一場人生的賭博，有人希望藉此機會「上位」，為自己和家人帶來財富和權勢，有些人則屈服在泰王的淫威之下，不敢反抗。然而風流成性的泰王四度娶妻，前三任妻子皆沒有好下場，第三任妻子西拉米甚至被勒令出家，限制自由無法與兒子相見，居住在破舊住所，連廁所也是在外臨時搭建，生活十分清貧。而2019年7月被封「貴妃」的西尼娜，僅過了87天就極速被休，再打入監獄，有傳她已在監獄中慘死。

風流成性的泰王四度娶妻，失寵妃嬪下場淒慘。（thairoyalfamily@IG）

一個女人的一生都要依附在一個無法定性的男人身上，靠出賣色相來取得財富和地位，變成「洩慾工具」實屬可悲。若不得寵，又會被泰王打入冷宮，甚至落得更加慘絕人寰的境遇，永世不得翻身。這般步入王室的命運，簡直是自尋死路，讓人不勝唏噓。

泰王四任妻子下場（按圖逐個看）：

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參考資料：INDEPENDENT,dailymail