【女生煲劇】BBC劇集《 Normal People》（普通人）改編自同名暢銷小說，講述一對小情人，由中學「錯過」到大學、畢業工作，故事淡淡然，細膩「貼地」得很，要是你喜歡台灣的《那些年，我們追過的女孩》或日劇《求婚大作戰》，那你也必定會十分喜歡《Normal People》，喚醒你那個未作完、卻過早醒來的夢。

《Normal People》改編自Sally Rooney的同名暢銷小說 ,Sally Rooney擅長描寫現代都市男女的焦慮、為小事糾結良久的心理。（《Normal People》劇照）

《普通人》太普通？有性無愛版的《那些年》？

未看劇集，首先是看由Sally Rooney的暢銷小說《Normal People》，看了大約三分一，字詞確是寫得直白得來很有味道，講述男女主角青梅竹馬，互相喜歡，更發生性關係，卻從不肯承認彼此的關係，直到升上大學，二人還是離離合合，筆者不禁問已看完的朋友，尋求「劇透」：「《普通人》故事往後的發展還是一樣普通嗎？」

不過，拍成劇集，卻跟小說一樣大受歡迎，IMDb奪8.9高分，導演之一Lenny Abrahamson的更曾執導《抖室》（Room），入圍多項電影節，獲奧斯卡、金球獎等多項提名。不少影評大讚《Normal People》就是勝在夠「normal」，「貼地貼心」地拍出一對小情人長大成人，卻又在中途不斷「錯摸」與錯過。

（內含劇透）

《Normal People》並不似它們一般以「純愛」作主題，男女主角並不完美，Connell（Paul Mescal飾）與Marianne（Daisy Edgar-Jones飾）在高中時就喜歡對方，可是因為Marianne受到排擠，Connell於是只是跟她發生性關係。（《Normal People》劇照）

關於「錯過」的劇集，當然不能不提《那些年，我們追過的女孩》與日劇《求婚大作戰》，不過《Normal People》並不似它們一般以「純愛」作主題，男女主角並不完美，Connell（Paul Mescal飾）與Marianne（Daisy Edgar-Jones飾）在高中時就喜歡對方，可是因為Marianne受到排擠，Connell於是只是跟她發生性關係，二人因此成為「SP」，直到Connell最後約了另一女生到舞會；而Marianne上了大學，因為聰明與家境，受大學同歡迎，她卻交上一個不太喜歡的男友，在被虐的性關係中找快感。二人的關係不太純粹，多年的感情中穿插着許許多多來來去去的過客，但或許不是「純愛」、男女主角不完美、等待對方卻又不甘寂寞地向外尋求，才令劇情更「貼地」，才令劇集大受歡迎吧？

＝＝》劇中更多貼地愛情金句，原來你跟他／她也因為這樣錯過？

+ 3 + 2

《Normal People》格局很小，只追蹤Marianne與Connell由高中、大學到走進社會工作，青春不再卻不是主調，愛的表達走了拍，便只剩下最原始的性愛。（《Normal People》劇照）

「錯過」是必然？因為我們不過是普通人

曾聽過一個理論，要是故事中出現一支槍，那它必定會發出子彈。要是它沒有，就是作者功力不足，寫了多餘的情節，叫觀眾期望落空。不過，也有一種說法，就是那顆沒發的子彈，其實比起射出的，更耐人尋味。因為一些原因，該發的沒發，留一支上膛的槍，令故事更有意思。

《Normal People》格局很小，只追蹤Marianne與Connell由高中、大學到走進社會工作，青春不再卻不是主調，愛的表達走了拍，便只剩下最原始的性愛。二人不斷把對方錯過，劇集沒有懶惰地把責任拋給「timing」，而是各人有各自的軌跡，在每個轉捩點，都只作忠於那時的自己的取捨－Connell在高中時不肯承認Marianne，因為懦弱；後來不敢追求Marianne，因為階級有別，他自卑。錯過最浪漫，那個愛不起的人最可愛，只因有無限想像。待發的子彈，令你放不下。

《Normal People》卻把「錯過」寫成是成長必經階段，因為脆弱、懦弱又不智，因此作錯選擇，錯過彼此，不過錯過過後，卻在錯誤中，打破原來的自己，重新造一個自己。《Normal People》最後是否有情人終成眷屬，就留待各位發掘，不過要是你還在氣自己或他人錯過、不能開花結果，你可以安慰自己，待發的子彈令故事更有層次，更能令人久久不能忘懷。