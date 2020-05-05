28歲的何超蓮一向內外兼備，除了有「最美千金」的稱號，近年更涉足商界，開始牛肉麵生意。雖然含住金鎖匙出生，卻絲毫沒有「富二代」的傲氣，反而相當貼地，親力親為打理餐廳，除了工作需要，平日甚少滿身名牌。

何超蓮雖是千金小姐，卻很貼地，親力親為打理牛肉麵生意。（IG@laurinda_ho）

如她這樣的好女生，卻曾經在情路上遇人不淑，與她是好姊妹的周揚青日前與羅志祥結束9年情，公開控訴對方多次出軌，超蓮留言力撐好姊妹「你經歷的我也經歷過，我知道有多痛，很佩服你的勇敢，加油我的胖胖。」，暗示自己受過情傷，而周揚青也不忘安慰她，「但你現在收獲了幸福呀，我以後一定也會的，哈哈。」有人猜測讓超蓮受傷的正正就是前度吳克群，但她一概不回應，前塵已過，她與內地男星竇驍愛得甜蜜，似乎已經忘記傷痛。

何超蓮與周揚青是好姊妹。（IG@laurinda_ho）

超蓮看到好姊妹受傷突然感慨，現時與超蓮分隔兩地的竇驍也似乎感受到女友的不安焦慮，在公開認愛一週年之際，竇驍少見地在微博上傳17張「放閃」照，有兩人的旅行照，讓女友安心。竇驍對超蓮的愛盡見於細微處，比錢堆砌的浪漫更難能可貴。

讓她找回心中小孩

胡杏兒曾經說過一句「前任令我成熟，現任令我變回小孩！」從竇驍上傳的照片中，有不少「男友視覺」的照片，其中有不少都展現了超蓮調皮的一面。在竇驍面前，她會大口吃生煎包，暫時不用顧及身材，可以「放肆」一下吃雪糕。他把她寵成小孩，旅行時讓她「騎膊馬」，不介意為她綁鞋帶，再獨立的女強人，也有一刻想放鬆下來，重新找回小孩時那種純粹的快樂。

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竇驍讓何超蓮融入自己圈子

超蓮與前任吳克群拍拖4年，兩人雖然公開戀情，但甚少會高調放閃。超蓮分手時，在Instagram上直言「我答應自己，這是我最後一次為你流淚」，似乎是不歡而散。有人猜測是兩人在婚姻觀上不合，男方多次強調自己是不婚主義，讓超蓮心灰意冷。但竇驍卻與吳克群相差甚遠，雖然未有談及與超蓮的結婚計劃，但他會讓超蓮認識及融入自己的圈子。竇驍在加拿大成長，父母也在加拿大居住，他曾經與超蓮同遊加拿大，介紹她認識自己從小玩到大的朋友，更疑似順道「見家長」，絕對能讓超蓮感受到竇驍對這段關係的認真。

他讓超蓮認識自己的朋友圈子。（IG@haoruii ）

不安時告訴她：我會在

受過情傷，難免會變得敏感，有時會感到隱隱不安。突如其來的傷春悲秋，你會希望另一半在你身旁， 不論以任何形式，你都想有被陪伴的感覺。超蓮突然憶起受過的傷，竇驍用盡方法讓她不要胡思亂想。即使兩人現在因疫情而分隔兩地，從超蓮的IG可見，兩人會透過視訊聯絡，絕不會讓她有孤身一人的感覺。這種默默的陪伴，看似簡單，對那些曾經付出過真心卻被辜負的女生而言，卻是很大的支持和力量。