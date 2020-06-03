前f(x)成員Luna近日突然在網上討論度大增，皆因有網民指她與已故f(x)成員Sulli雪莉一樣，忽然在Instagram上傳一連串性感照。雖然近年來f(x)Luna已減掉昔日被人批評的「肌肉型象腿」，也頻頻地在網上發布瘦身成果，甚至已從歌手慢慢轉型到經營美妝頻道，分享瘦身和美妝話題，但圍繞着f(x)Luna的話題總是離不開整型及粗腿。

你相信相中的女星是妳所認識的前f(x)成員Luna嗎？近年Luna變得愈來愈瘦了！就連臉部的輪廓也變得更明顯 (hermosavidaluna@IG)

每個女生也想渴望擁有一雙勻稱纖細的美腿，特別需要常穿着熱褲短裙在舞台跳唱的韓團組合，前f(x)成員Luna剛出道時，甜美的面孔仍舊帶點嬰兒肥，但最受注目仍是她的「肌肉型雙腿」，f(x)Luna也常常因肌肉發達的雙腿而被網民挪喻是「肌肉女偶像」。

近日，前f(x)成員Luna忽然在Instagram上傳一連串性感照 (hermosavidaluna @IG)

不過自幾年前開始，Luna便一直堅持不懈地瘦身，希望甩掉為人詬病的嬰兒肥和「肌肉型象腿」，結果Luna靠獨門自創的腿部按摩法且配合飲食習慣，減掉昔日的蘿蔔小腿肌，她臉部輪廓因而變得更明顯，整體感覺也清減了。雖然不少網民懷疑Luna是不是進行抽脂手術或臉部整型，但變瘦後的Luna好像喚然一新一樣，不斷在網上分享成果照外，更在YouTube開始「Luna’s Alphabet（루나의 알파벳）」美妝頻道，分享「美字腿養成法」，也特別適合現時常居家活動的女生。

【接下圖看】前f(x)成員Luna瘦身後的成果

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一、必備4種瘦腿輔助工具 手部按摩繃緊的小腿

前f(x)成員Luna近日在網上分享「美字腿養成法」(Luna's Alphabet@YouTube)

Luna在瘦腿步驟開始前先介紹預備4種瘦腿輔助工具，分別是身體保濕乳液、滾輪式身體按摩器、臉和身體也可使用的冰鎮按摩器和彈力繃帶，Luna建議最好選擇一些具鎮定和具消腫功能和繃帶。以上4種瘦腿輔助工具分別會根據腿部按摩步驟而分階段使用。Luna指出第一步是必先用手部按摩繃緊的小腿，沿腿部線條和淋巴來按摩，令到腿部得以放鬆。

【接下圖看】Luna 按摩繃緊的小腿步驟和手法：

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二、利用指關節來回按摩大腿

前f(x)成員Luna指出利用指關節來回按摩大腿可有助小腿肌肉變得更瘦 (Luna's Alphabet@YouTube)

Luna第一步先按摩小腿，讓小腿的肌肉放鬆後便會集中按摩大腿，因為Luna也常常被傳媒或網民批評除了小腿粗壯外，大腿壯碩得來常常看見肌肉線條，毫無美感。Luna在按摩大腿之先也會先將保濕乳液均勻塗滿全腿，讓腿部肌膚獲得充分的潤澤後，在按摩時的阻力也會相對地減低。

Luna指出大腿的肌肉比起小腿是更為結實，因此她在開始之先會先雙手呈現握拳狀態，利用握拳後的指關節位置以打圈的方式，在大腿膝蓋附近的位置加強按摩。之後利用同樣的握拳狀態持續按摩，從膝蓋位置慢慢朝大腿肌肉方向推，Luna建議在推滑的時候，手部要帶點力道，雖然這時應該會感到疼痛感，但想要瘦腿的女生也需要忍耐一下。最後，Luna便會針對最容易積聚脂肪的膝蓋上方位置，便會拿出瘦腿輔助工具之一的冰鎮按摩器，以畫圈方式來按摩膝蓋上方約10-20分鐘，頓時大腿的線條便會立即出現。

【接下圖看】Luna 按摩繃緊的大腿步驟和手法：

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三、彈力繃帶緊纏雙腿 改善腿部線條

彈力繃帶緊纏雙腿，有助改善腿部的線條 (Luna's Alphabet@YouTube)

Luna修腿部線條的終極秘訣便是利用彈力繃帶緊纏雙腿。首先，Luna會先把保濕乳液和水混合，分量便是約200ml的水混合約50ml的保濕乳液，把彈力繃帶充分浸泡保濕乳液和水後，接着便可以利用繃帶從腳踝包裹至大腿位置後靜止約20分鐘。Luna指出因為彈力繃帶向腿部拖加壓力的關係，有效塑造腿部線條。

不過根據NACA私人健身教練（中國香港健美總會運動員）黃家鈺指出這個彈力繃帶紮腳方法是無助改善肌肉線條，皆因肌肉線條是視乎肌肉與脂肪之間的關係，例如：肌肉量大而脂肪少的話，肌肉線條便自自然然明顯，同時這種紮腳方法亦無助鍛練肌肉亦沒有幫助身體燃燒腿部脂肪的成份，因此這種方法基本是不可能，而且她也指出如長期用繃帶紮腳，要更加要小心血液循環。至於按摩腿部，可起放鬆肌肉之效，如要改善腿部線條，還需要配合飲食與運動。