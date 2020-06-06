【異台戀】37歲的沈震軒近日回巢TVB，過去因 「囂張」形象惹來不少負面新聞，更曾經被封為「娛圈USB」。自從18年公開與27歲的現任女友陳欣妍（Shirley）拍拖後，似乎修心養性，沒有再傳出緋聞，更稱視陳欣妍為自己的結婚對象。

沈震軒與陳欣妍拍拖兩年多，感情穩定。（陳欣妍Facebook）

步入社會工作後，不少人見同事的時間比見家人還要多，日久生情與同事擦出愛火花並不罕見。無綫中也不時出現戲假情真的 「同台戀」，不少更能開花結果，步入教堂。電視台固然樂見同台藝人拍拖， 「情侶檔」工作也會引起討論。然而，現實也有如沈震軒與陳欣妍般分別從TVB與ViuTV出身的藝人情侶， 「異台戀」難免遭受壓力，雖然戀情保持低調，但他們依然愛得甜蜜。

陳欣妍 沈震軒

最近憑ViuTv節目《美女郊遊遊》廣為觀眾認識的Shirley與沈震軒合作拍攝微電影《狼人遊戲》相識，兩人年紀雖然相差10年，卻不是阻礙，反而Shirley受沈震軒過去的緋聞影響而對戀情卻步，後來認識久了才知對方私底下是個 「宅男」，與熒幕上的他完全是兩個人，拍拖之後陳欣妍更不時嫌沈震軒悶。

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自認 「工作狂」的沈震軒稱曾經因為工作而忘記女友生日，Shirley又是重視節日的女生，他自言 「犯死罪」，從此受到教訓要緊記重要節日。他早前受訪自言連自己生日都會開工，但Shirley生日時卻特意提早向劇組請假，陪女友食飯慶生。兩人甚少公開放閃，但外出拍拖也不會刻意避傳媒，宛如一般情侶般牽手、擁抱，相當大方。

洪永城 梁諾妍

洪永城有個友達以上的紅顏知己黃翠如，與唐詩詠拍拖兩年多後分手，雖然分手後一直傳出復合消息。洪永城之後大方承認戀上健身教練兼模特兒梁諾妍(Inez)，Inez最近頻頻主持ViuTV節目，更在《歎息橋》中飾演衛詩雅好姊妹。兩人拍拖一年多，關係穩定，洪永城更直言計劃與女友同居，已購入物業等收樓。

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熱愛運動和冒險的梁諾妍曾經到阿拉斯加參加「冰極長征」慈善跑，與熱愛旅遊的洪永城志趣相投。而洪永城的好友聚會也不乏Inez的身影，可見她已經完全融入他的生活圈子。而早無綫台慶時，黄翠如玩「真假遊戲」嘲笑洪永城：「睇過佢全相，佢Size係手指尾咁短」。Inez霸氣出面為洪永城澄清，直言與男友在性事方面「又美滿又幸福」，看來兩人在各方面都很合拍。

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