【LongD明星夫妻】楊丞琳（Rainie）於上周四（4/6）踏入36歲，縱然受新型冠狀病毒病 （COVID-19）影響而讓她與丈夫李榮浩分隔兩地，未能聚首慶生，不過仍無阻他們的甜蜜。

楊丞琳（Rainie）剛過36歲生日，老公李榮浩「準時」替她慶祝並送上神秘驚喜。(rainie77@Instagram)

李榮浩在楊丞琳生日當天的零時零分，在社交平台發布帖文寫下「老婆，生日快樂」的字句；而楊丞琳則罕有地發布了一張與李榮浩連同愛犬的合照，同時寫下：「謝謝你託金老師帶給我的驚喜。我的生日，快樂了」

李榮浩從楊丞琳身邊朋友打聽到她一直很想要的所有顏色的Switch Joy-Con遊戲機手掣。(rainie77@Instagram)

之後，楊丞琳在限時動態分享了那驚喜，是李榮浩從楊丞琳身邊朋友打聽到她一直很想要的所有顏色的Switch Joy-Con遊戲機手掣，以及生日卡與蛋糕。

外界看來的這份驚喜，以及楊丞琳與李榮浩一直以來的互動均是充滿甜蜜。二人拍拖4年，在2019年結婚，交往初時並未承認戀情，及後卻頻頻放閃，就如2017年楊丞琳以神秘嘉賓出席李榮浩首次的臺北小巨蛋開唱，李榮浩突如其來的吻臉頰動作與深情告白都教人十分羨慕，其後楊丞琳在接受台灣媒體訪問時，表示當時有點受寵若驚，像一個平凡人一樣，不用再躲藏，那是出道18年從沒有過的感覺。

楊丞琳曾表示朋友聚會，只有她未有盡興，因為當時李榮浩並不在她身旁，無法感受節日的意義。(Lironghao85@Instagram)

伴侶長期不在身旁 難感受節日意義？

不過，在這幸福的背後，一個在台北、一個在北京並不常見面，楊丞琳曾於《刪·拾 以後》預購簽唱會中說過異地戀帶給她的痛苦：「一年365天，我有300天都是孤獨的。我們一個月平均見面3、5天。」更表示從前的自己一直徘徊於孤單感之中，某年的聖誕節與朋友聚會，只有她未有盡興，因為當時李榮浩並不在她身旁，無法感受節日的意義。

維繫異地戀不二法門 事事將對方放心上

異地戀容易讓人感到孤單、不真實，經營愛情更需要加倍用心，於是他們實行「誰有空誰飛」的計劃，以增加見面的機會。另外，李榮浩不時都會在社交平台替楊丞琳宣傳她的歌唱作品，間接騷恩愛。在楊丞琳需要他時，他盡力抽時間陪在她的身邊，楊丞琳亦曾在接受媒體訪問時表示，即使李榮浩不是一個會甜言蜜語的人，但總是把有關她的事放於心中，就如是次楊丞琳生日，他送的禮物也是與楊丞琳每日打機都用到的遊戲機手掣，這份心意或許遠遠超於禮物的真實價值。

相識5年半以來 首度分隔兩地慶生

今年的生日，也是二人5年半以來首度沒一起慶生的一次。而這次，楊丞琳的文字間卻透露她長大了，儘管這次沒有李榮浩的陪伴，楊丞琳把過去看得很重的孤單感抹去，與一班好友度過了一個滿足的生日。這也許是李榮浩一直以來給予她的踏實感，讓楊丞琳學習放下執著。

哭成淚人兒啊我（拍照時鼻子還紅紅的） 好感動，謝謝你即使無法陪我，還是讓我感覺你就在我身邊。 也謝謝金老師準點完成這個任務。 楊丞琳

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