38歲韓國人氣女星宋智孝暌違兩年重返大熒幕，携新作《詭妹》為觀眾獻上饕餮視覺盛宴，挑戰令人不寒而慄的詭異角色，用精湛演技再次讓觀眾折服……即將邁入40歲的她，對婚姻仍然處之泰然，自有一套愛情哲學觀的智孝反而覺得單身更自在？

宋智孝今年主演新電影《詭妹》挑戰另類新題材。（my_songjihyo@IG）

宋智挑戰暗黑角色 為新戲狂甩7kg

氣質素顔女神宋智孝睽違兩年終於再重返大熒幕，主演懸疑驚悚電影《詭妹》，一改過去清純氣質的角色形象，今次以神秘又詭異的「妹妹」一角，再次向觀眾展現宋智孝的精湛演技實力，讓人十分期待。據悉，宋智孝這次為了新角色狂減7kg，只為以最完美狀態詮釋新形象！宋智孝透露減肥時自己會注重飲食管理，規定自己夜晚六點之後就不再進食，再加上做運動，會堅持每日慢跑10公里，長期堅持下來瘦了7公斤！

不過，宋智孝也感嘆自己已經進入吃任何東西都會胖的年紀，因此當電影殺青後沒有再堅持跑步，又再以2倍速度反彈，體重增加回來。她笑言年紀漸長後，減肥變得十分困難，這次的瘦身計劃比以往都要更加辛苦。

宋智孝為新戲狂瘦7kg臉部變得更加瘦削。（my_songjihyo@IG）

《詭妹》由宋智孝、金武烈主演，講述建築師「書振」（金武烈 飾）在妻子逝世後，收到25年前失蹤妹妹「宥珍」（宋智孝 飾）的消息，在妹妹回來家中後，卻接連發生了許多怪事。「書振」開始對妹妹產生疑心，究竟身份神秘的「宥珍」暗藏了怎樣的秘密呢？

宋智孝這次挑戰詭異角色。(《詭妹》劇照）

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近40歲仍未有結婚念頭 對現在的生活很滿足

我實際上更喜歡現在的這個自己，似乎過得更好。我現在一個人，不需要依靠任何人 宋智孝

即將邁入40歲的宋智孝多年來一直在為事業打拼，鮮少有感情消息傳出，新戲宣傳期難免被問到感情狀況，宋智孝坦言自己仍未有結婚的打算，對於目前的生活感到很滿足，她表示：「我很滿足現在的生活，現在很好，不知道未來會不會出現讓我改變生活方式的人，但現在很幸福，跟狗狗一起生活很幸福。」

宋智孝坦言目前十分享受單身生活。（my_songjihyo@IG）

「比起接受社會的價值觀，更注重自己内心的感受」

身為大齡女神，宋智孝大方分享自己對於年紀並沒有太大的感覺，只是生理上來講，自己上了年紀，身體更加容易感到疲憊以及體力不足。不過在心境上女神覺得隨著年歲漸長，心境也更加開闊了，她分享自己許多以前沒能做到的事情，現在都可以做到了，還可以繼續嘗試其他的事，所以感覺更好。宋智孝表示：「過了30歲之後，反而會好奇自己以後會怎麼度過！」對於感情與生活，比起接受社會的價值觀、墨守成規，宋智孝更加享受自己的個人生活，注重内心的感受，真正地自由自在地過活。

近40歲的宋智孝感情空白，也不急著要結婚。（my_songjihyo@IG）

回顧宋智孝的感情史，其中一段眾所周知的戀情要屬她與韓國CJ娛樂公司代表白昌洙的戀情，2012年她大方承認與白昌洙拍拖，可惜好景不長，短短一年多就被傳分手。有傳當時宋智孝已帶男友見過父母，可惜戀情依舊以分手收場。而另一段備受矚目的要屬《Running Man》中的「週一情侶」情誼，當時作為固定成員的宋智孝與Gary在節目中的親密互動與曖昧情愫，深得粉絲喜愛，成為節目中的「熒幕情侶檔」。但是這段讓人霧裏看花的感情，最後還是無疾而終。Gary自退出《Running Man》後，很快與小10歲的圈外女友結婚，更誕下一子，而「週一情侶」情緣也只能「胎死腹中」。

宋智孝與Gary的「週一情侶」熒幕形象吸引大批粉絲。（宋智孝@微博）

有些呆萌的智孝既有溫柔體貼的一面，也有霸氣爽直的時候，是外貌與内在美同時兼備的完美女神。不過在時代的洪流中，智孝依舊不疾不徐地用她自己的步伐，過著生活。宋智孝認為婚姻並不是一件可以急著進行的事，如果遇到適合的對象，會想要和他長相廝守；但在還未遇見的時候，則要盡情地享受有趣的單身生活！

凍齡女神宋智孝完全不像已經有38歲：（點閱下圖）