【韓星／玄彬／宋慧喬】俗語有云：「字如其人」、「見字如見人」。筆跡每人都不同，可代表自己性格一些特點。字跡端秀清新抑或筆筆有力，都可以有不同解讀，韓星的字跡，又是怎樣的呢？



「見字如見人」明星字跡同意風格迥異！（Green Chameleon/Unsplash）

韓國男神字跡公開 : 玄彬、李敏鎬、宋仲基



大家心目中的男神玄彬字跡如何讓人十分好奇！（withhyunbin@IG）

韓文與中文字不同，韓文筆劃不複雜，韓國男神的字跡明顯有自己的風格與特點，外表瀟灑又英氣逼人的男明星，若寫得一手工整又清秀的字，可是非常加分呢！

▼▼▼【按圖看】韓國男神們的字跡是如何？▼▼▼

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韓國女神字跡公開: 孫藝珍、宋慧喬、 IU



外表清秀又美麗動人的韓國女星，寫起字來也充滿個人風格的魅力。有些散發溫柔氣質的女神，字跡瀟灑，與形象外貌不符，倒也令人有點意外！有些女星則「字如其人」，不僅人長得美，連字也寫得漂亮。

韓國人氣女神孫藝珍的字跡是否「字如其人」呢？（《愛的迫降》劇照）

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字跡獨一無二 透露了個性的秘密?



不要小看一筆一劃，每個小細節如字的大小、間距、方圓、類型等，隨時可透露你的性格特質，每個人的筆跡都是獨一無二，很難完全複製。筆跡學家指出，從書寫字跡已經可以找到超過5,000個性格特質。你的字跡隱藏什麼個性？

▼▼▼【按圖看】不同字跡反映了的個性:▼▼▼

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參考資料：〈What Your Handwriting Says About Your Personality〉

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