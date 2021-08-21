【韓星／玄彬／宋慧喬】俗語有云：「字如其人」、「見字如見人」。筆跡每人都不同，可代表自己性格一些特點。字跡端秀清新抑或筆筆有力，都可以有不同解讀，韓星的字跡，又是怎樣的呢？
韓國男神字跡公開 : 玄彬、李敏鎬、宋仲基
韓文與中文字不同，韓文筆劃不複雜，韓國男神的字跡明顯有自己的風格與特點，外表瀟灑又英氣逼人的男明星，若寫得一手工整又清秀的字，可是非常加分呢！
▼▼▼【按圖看】韓國男神們的字跡是如何？▼▼▼
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韓國女神字跡公開: 孫藝珍、宋慧喬、 IU
外表清秀又美麗動人的韓國女星，寫起字來也充滿個人風格的魅力。有些散發溫柔氣質的女神，字跡瀟灑，與形象外貌不符，倒也令人有點意外！有些女星則「字如其人」，不僅人長得美，連字也寫得漂亮。
▼▼▼【按圖看】韓國女神們的字跡是如何？▼▼▼
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字跡獨一無二 透露了個性的秘密?
不要小看一筆一劃，每個小細節如字的大小、間距、方圓、類型等，隨時可透露你的性格特質，每個人的筆跡都是獨一無二，很難完全複製。筆跡學家指出，從書寫字跡已經可以找到超過5,000個性格特質。你的字跡隱藏什麼個性？
▼▼▼【按圖看】不同字跡反映了的個性:▼▼▼
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參考資料：〈What Your Handwriting Says About Your Personality〉
▼▼▼同場加映：Angelababy字跡被批太醜 蒼井空字美如書法家 明星字跡誰最驚人Angelababy在《奔跑吧兄弟》節目中曝光手寫字跡，又再次成為了網友的討論焦點...
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▼▼▼同場加映：胸圍是最貼身的衣物，舒適度十分重要。在購買胸圍時，你又會先考慮其款式還是功能性？你又喜歡那種扣法？但原來...胸圍款式與穿着方式也可反映個性？按圖看胸圍款式反映5種類型性格的人▼▼▼
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