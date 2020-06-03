曾有「新疆第一美」美譽的内地女星迪麗熱巴因脫俗外表與直爽性格，吸引大批粉絲追隨，名利雙收的她如今再推出新作品卻每況愈下，最新主演的電視劇《幸福，觸手可及！》口碑再次遇挫。正所謂長江後浪推前浪，迪麗熱巴「一姐」地位及顏值漸漸不保，内地驚現更加仙氣女演員，媲美迪麗熱巴甚至更甚一籌，更有望成為接班人？

迪麗熱巴今年28歲，是內地有名的新疆美女演員。（迪麗熱巴@微博）

迪麗熱巴跌落神壇 成為「爛片女王」？

現年28歲的内地女星迪麗熱巴於2013年出道，後憑藉飾演電視劇《三生三世十里桃花》中的「白鳳九」一角而爆紅，擁有新疆維吾爾族血統的她，擁有五官立體如娃娃般精緻的面孔，因此獲得「新疆第一美」的美譽。人氣高漲的她更是綜藝節目的「新寵」，先後加入内地王牌綜藝節目《奔跑吧兄弟》和《極限挑戰》，成為固定嘉賓，因甜美而不做作的性格而吸引大批死忠粉絲。

迪麗熱巴出生於烏魯木齊，屬於維吾爾族人，擁有如外國人的深邃五官。（迪麗熱巴@微博）

2018年迪麗熱巴憑藉《漂亮的李慧珍》一劇於中國電視金鷹獎連奪「最具人氣女演員」和「觀眾喜愛的女演員」兩項殊榮，亦是最年輕的金鷹視后，更是首位在同一屆拿下水晶獎杯、金獎杯以及金鷹女神獎的藝人。對此，網友反應卻是褒貶不一，甚至是質疑聲更大，許多人認為迪麗熱巴的演技不足配不上視后寶座，加上當年一同角逐的入圍者實力强大，眾人紛紛質疑獎項的公信力和含金量，一時之間批評聲和質疑聲四起。

迪麗熱巴奪得備受爭議的「金杯視后」後，反而讓她有七至八個月的時間沒有接獲電視劇的拍攝邀請。而之後迪麗熱巴主演的電視劇包括《秦時麗人明月心》、《烈火如歌》、《一千零一夜》、《三生三世枕上書》等，都口碑欠佳，連續三年沒有好作品推出，順理成章成為「爛片女王」。

迪麗熱巴有「第一美」之稱：（點閱下圖）

+ 9 + 8 + 7

迪麗熱巴新劇顯老 網民批評變「迪麗熱媽」

迪麗熱巴在《幸福，觸手可及！》的表現及顏值引起網民不絕的負評聲音。(《幸福，觸手可及！》劇照 )

最近正熱播中的新劇《幸福，觸手可及！》在内地豆瓣網的評分跌破6分，只有5.7分，看過此劇的網民都負評不斷。甚至有人指出，迪麗熱巴過去的靈動氣質已消失殆盡，如今膠原蛋白流失導致臉部瘦削不少，甚至連法令紋及淚溝都變得更加明顯，肉眼可見對比過往老了好多，眼睛疲態盡顯，臉部也肉也鬆弛了，完全不像只有28歲，遠比真實年齡老得多。

迪麗熱巴被網友批評在新劇中比過往老了很多，近鏡老態畢現，臉容憔悴鬆弛。(《幸福，觸手可及！》 / 《三生三世十里桃花》劇照 )

迪麗熱巴的五官深邃，鼻子非常高挺，眼睛大雙眼皮又寬又深，臉型偏長，這樣的長相本來是十分上鏡。不過劇中迪麗熱巴皮膚狀態不佳，近鏡老態畢現，一旦遇上濃妝紅唇，簡直把年齡增加了十歲，樣子惊憔悴又老了一大圈。迪麗熱巴在劇中濃妝紅唇的造型，引起網上「顯老」的批評聲音不絕。網友嘲諷90後的迪麗熱巴都變成「迪麗熱媽」 了，以往艷壓四方的女神地位不再，慢慢在大家心中跌落神壇，在網上引起迪麗熱巴的長相花期太短，太不耐老的熱烈討論。

迪麗熱巴在內地護膚品廣告同樣被批老了十年，網民笑指用了會變老，十分「趕客」。(Clarins廣告截圖)

迪麗熱巴女神不再，新劇老態盡現？（點閱下圖）

+ 4 + 3 + 2

迪麗熱巴過去顏值巔峰時期回顧對比：（點閱下圖）

+ 8 + 7 + 6

年僅19歲「最强接班人」五官神似楊冪 比迪麗熱巴更有仙氣？

同樣有出演《三生三世枕上書》的女演員莊達菲，雖然在劇中的戲份不多，但是憑出色亮眼的外表以及自然演技成功奪走觀眾視綫，她也是楊冪公司嘉行傳媒的旗下藝人，有網民指她外貌與楊冪有幾分神似。莊達菲的五官不算深邃，但卻恰到好處，散發淡淡空靈又溫柔的氣息，仙氣逼人。年僅19歲的莊達菲被網民稱為迪麗熱巴的「最强接班人」，年輕優勢可謂星途不可限量，會自彈自唱的她超強實力讓其人氣水漲船高，有望接棒成為新一代女神！

生於2001年的莊達菲只有19歲，被網民稱為迪麗熱巴的「最强接班人」。（莊達菲@微博）

迪麗熱巴「最强接班人」莊達菲，被指與楊冪有幾分神似：（點閱下圖）

+ 10 + 9 + 8

迪麗熱巴「最强接班人」莊達菲短髮造型讓人有初戀感覺：（點閱下圖）