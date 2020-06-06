32歲内地女星趙麗穎與内地男星馮紹峰與於2018年結婚，去年3月產子後，沉寂了大半年，8月才開始慢慢復工。產下一子後的趙麗穎近日少有地上傳自己運動中的照片，不只大曬「螞蟻腰」，還展示勁爆「川字背肌」和結實胸肌，讓網民驚呼：好可怕！

趙麗穎現年32歲，是内地知名女演員（趙麗穎@微博）

32歲趙麗穎產後變「筋肉人」 化身辣媽身材超「Fit」

2018年趙麗穎突然宣佈與馮紹峰結婚，震驚整個娛樂圈，兩人之前合作過多部影視作品，已經傳出過緋聞，不過都被否認，戀情低調的他們突然宣佈婚訊，讓不少網友大感意外。馮紹峰在接受訪問時，曾經透露自己靠「日久生情」和「窮追不捨」兩招追到趙麗穎，戲裏戲外都十分甜蜜。

趙麗穎與馮紹峰突宣佈婚訊：（點閱下圖）

婚後，兩人的婚姻生活一直維持一貫的低調作風，上年元旦才透露趙麗穎懷孕好消息，終於在2019年3月迎來新生命，二人升級做新手爸爸媽媽，組成幸福一家三口。近日造成轟動的話題反而是趙麗穎產後的身材管理。本來身形就瘦小又苗條的她，在懷孕期曾一度胖到高達72kg！不過女明星減肥的「狠」卻是無人能及。趙麗穎產後本變成健身狂人，在產後短短一個月已減去8kg。而在近照中的她的身材更是再次令人感到驚訝。

在趙麗穎近距離的正面身體照可見，她手臂上「結實小老鼠」及胸肌線條超明顯。（趙麗穎@微博）

除了絲毫看不出有任何產後媽媽的臃腫及贅肉之外，就連手臂和背部肌肉線條變得格外明顯。纖幼的手臂練出明顯的「老鼠仔」，就連胸口也變得筋骨分明甚至有隆起物，結實筋肉人形象讓網友驚呼連連，不敢相信擁有「娃娃臉」的趙麗穎竟然如此健碩！網友紛紛留言:「太瘦了」、「好厲害」、「女神變肌肉女」等，表達驚訝心情。

趙麗穎產後練成超fit筋肉人身材：（點閱下圖）

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在家如何練出緊實背肌 改善圓肩虎背問題？

韓國女健身教練「SomiFit」在網上分享健身方法。（SomiFit@YouTube）

要練成趙麗穎充滿的肌肉線條的身材，實在絕非易事。不過到了盛夏季節穿著清涼，不想露出虎背熊腰，暴露自己身材缺陷的女生，就絕對不能懶惰！

韓國女健身教練「SomiFit」的5分鐘背部運動，在家裏不需要藉助任何健身器材，只憑一張瑜伽墊就能輕輕鬆鬆做運動，就算是健身新手也不難掌握，練出性感背溝，同時改善背部和手臂綫條。快跟著動起來趕走「肉背」吧！

【5分鐘背肌運動】練出性感背溝：（點閱下圖查看動作步驟）