台灣藝人雞排妹（鄭家純）一向言行大膽，常常毫不避忌地分享性經驗及對性愛的看法。最近，她更開設YouTube頻道《深夜保健室》，一週一影片請來不同嘉賓，分享性知識及性事技巧。其中一集以「敏感帶」為題，雞排妹請來常常在節目上分享性事技巧的婦產科醫生陳保仁作嘉賓，分享有關敏感帶的注意事項。

雞排妹開設YouTube頻道《深夜保健室》分享性知識。（《深夜保健室》影片截圖）

生活忙碌或者與另一半變成「老夫老妻」時，性愛也難免會變成「例行公事」，只是為了滿足伴侶，自己不一定能從中得到愉悅。當太熟悉對方的身體，前戲也容易變得一成不變，每次性愛只是「複製」上一次性經驗，然後照樣「貼上」便草草了事，讓性生活越來越枯燥乏味。

女生床上看重感覺

前戲，固然是性愛中重要的一環，大部份人覺得前戲只限於撫摸和接吻等肢體接觸，然而，前戲在床上以外的地方已經可以「上演」。雞排妹在影片中坦言「前戲不一定要脫光光進行」，甜言蜜語、浪漫晚餐或約會都可以成為美好性愛的鋪陳。

甜言蜜語、浪漫晚餐或約會也可以是前戲。（《深夜保健室》影片截圖）

而陳保仁醫生也分享診所其他女醫生對床事的看法，當時她們正討論如果彭于晏「不會硬」，介不介意與對方親熱，現場所有女性都異口同聲說「沒問題」。難道在床上也是「Your face, your fate」（「你的樣子如何，你的日子也必如何」），其實陳醫生想藉這個故事奉勸大家不要對性愛有太多「奇怪的幻想」，不少女生在床上仍然如對待愛情般，以感覺行先。

AV女優是不少男性在性愛上的啟蒙老師，其實成人影片內也有不少錯誤示範，陳醫生也說出男性在前戲中的常犯錯誤，點擊看......

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重新發掘敏感帶

對於敏感帶，我們的想像僅限於「三點」，但原來有些我們忽略了的身體部位，也可以令對方進入「狀態」，享受性歡愉。

美國媒體《Cosmopolitan》曾經請來專家列出在前戲中不能忽略的敏感帶，點擊看......

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