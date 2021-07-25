【性愛教室／性愛技巧／造愛】高潮 ，女人跟男人一樣也想要！跟男人的構造不同，男人每次射精都幾秒神仙般快感，女人卻不然，想要高潮，但不會單純用生理高潮判定性愛質量。以下三大男問女答的性愛迷思，或者可解開男人對女人在性愛需求方面的美麗誤會。



懂事的女友明白一件事：男人的思維很簡單，特別是性愛回事。(《春嬌救志明》劇照 )

舊公司周年餐聚，舊同事跟我分享了當時一段小插曲：

「我們的性生活，我會給90分。」跟女友拍拖一年的C，給二人的性生活一個不錯的評價，臉上還有點驕傲。C是舊同事，年近25才第一次跟女生拍拖，為人頗大男人主義，他這任女友是第二任，個性安靜，沒有作聲，不知道是尷尬，同意還是不同意。

C繼續舉起兩根指頭，說：「又長，又大。」然後得意地哈哈兩聲，大家下意識轉向他的女友，只見她垂下頭。女同事L邊跟我分享，邊用力反白眼，說：「你看這些男人的臭毛病！」

C的技巧與尺寸是未知之數，只是我們都猜，他那懂事的女友明白一件事：男人的思維很簡單，快樂是有錢有女人；失落也很簡單，無錢、在床上失威。無論如何，撇開C的驕傲不說，C倒正好提出了男人對女人在性愛需求方面的美麗誤會。

事實上，關於性，女人很想對男人澄清以下3大迷思，若然大家有同感，記得傳給自家男人，教育一下。

迷思一

男問：長短重要嗎？

女答：重要，但硬度更重要。



男人有正常尺寸已足夠，太小的確會沒有塞滿滿的快感，但太長太大的也不是每個女人都吃得消。(《春嬌救志明》劇照 )

在澳洲旅遊時，一位熱情奔放的意大利女生在大家酒酣耳熱時，跟我分享她的性愛史。她交往過意大利男生、巴西男生，在一次長途亞洲旅行時，跟香港男生及台灣男生激戰過，她說台灣男生讓她意想不到到吮指回味，我忍不住問原由，她說：「其實男人有正常尺寸已足夠，不論東西方人都一樣，是，太小的確會沒有塞滿滿的快感，但太長太大的，也不是每個女人都吃得消，反而會痛、會破皮；倒是軟硬更重要，軟趴趴的沒感覺，硬度持久度才是精華，那個台灣男人，好像有原住民血統，精力旺盛得很，硬起來，有小鋼條的感覺。」聽到了嗎？讓性愛經驗豐富的意女回味的，關鍵詞是「小鋼條」！

迷思二

男問：沒高潮=做愛表現很差？

女答：女人重視的不止是生理快感，還有心理的。



女人跟男人一樣想要高潮，但還有更重要的是完事後的「態度」。(《春嬌救志明》劇照 )

也許跟男人的構造不同，男人每次射精都幾秒神仙般快感，女人卻不然；是的，女人跟男人一樣想要高潮，但不會單純用生理高潮判定性愛質量 ，「那還有甚麼」若然你好奇地問十個女生，大概有8個會回覆男人最怕的二字──「感覺」。讓我將這二字具體化一點，就是做愛環境是否宜人、你的指甲有沒有清理乾淨，還有更重要的，完事後你有沒有只顧自己倒頭大睡，有沒有抱抱她！相信我，假如你以為自己給她生理高潮便完成使命，然後轉身自己睡，眼尾不多看她一眼，說不好，她還不願意跟你再有下回！

迷思三

男問：為甚麼這招對前女友愛得要死，現任卻沒有感覺？

女答：你不看看你身下的人是誰、再看看現在自己的模樣!



有些體位的確不是人人合適，同一做愛招式不同對象的身體結構，效果固然不同。(《春嬌救志明》劇照 )

不下一個女生曾投訴，男友老愛將「前女友」掛在嘴邊，連做愛時，都自動波埋位一樣，來來去去都使出同樣幾招，讓她們自覺連床上都活在「前女友的陰影之下」！女友F是其中一名受害者。

她說：「前女友、前女友，你不看看你身下的人是誰！我跟她高度一樣嗎？我們的敏感處一樣嗎？他也不照照鏡子，他現在比從前多了個大肚腩！身體一壓下來，我便『抖唔到氣』！」男人有啤酒肚，很難用到腰力，亦很容易累，做愛很以難持久。

▼▼▼【按圖看】適合肥胖人士的做愛體位▼▼▼

男人以為一招可走天下 ? 同一做愛招式，自以為的必殺技，運用在不同對象身上效果也會差很大。(《春嬌救志明》劇照 )

有些體位的確不是人人合適，像F男友身材肥胖有大肚腩的，男上女下活像泰山壓頂，會壓得女方喘不過氣、甚至呼叫困難，即使以前得心應手，也許已非好選擇，不如選擇另闢新徑，側體位是好選擇。回到問題基本步，同一做愛招式，不同對象的身體結構、跟你現在的狀態，也會做成不同效果！

▼▼▼同場加映：完美性愛需雙方配合，只追求刺激與愉悅，卻忽略了對方感受，反而令性愛體驗變差。自己想要的，不一定是對方想要！性愛太「急功近利」，很容易誤踩地雷，瞬間淋熄慾火……最令女生討厭的10大性愛行為，被按住頭、高難度體位是大忌？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：對於許多女性來說，性愛話題像是禁忌一般讓人難以啟齒，更別提將高潮的樣子展現在人前。高潮等於一次完美性愛的「頂峰」，無論是自慰還是性交，女性相較於男性達到高潮的需時更長，甚至在性交過程中更難達到高潮，因此女生每一次的性高潮都是如此難能可貴。巴西攝影師實拍女性高潮變化 5種表現▼▼▼

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▼▼▼同場加映：許多女生對於性事常常閉口不提，即使面對伴侶在調情和床上運動的過程中，也顯得過於被動，像木頭一樣任人擺佈。事實上，美好的性愛需要雙方百分之百的投入以及享受，而色色的挑逗情話（Dirty Talk），正是能點燃身體内熊熊慾火的「助燃劑」，讓男女雙方都能更加投入性愛之中，成為戰鬥力超强的「慾火戰士」性愛教室 瞬間激起慾火的8句挑逗情話讓床上戰鬥力興奮度倍增▼▼▼