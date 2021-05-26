性愛教室｜大膽說Dirty Talk 新手教學　「出口術」5貼士挑起性慾

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-26 22:00

性愛教室｜性愛不只是講求肢體接觸，還講感覺，調皮的Dirty Talk就是不錯的性愛「助燃劑」。有些女生怕羞不敢在性愛中大膽說挑逗情話，怕尷尬又怕顯得自己浪蕩隨便。其實，Dirty Talk不必刻意模仿AV女優般浮誇，直接簡單說中了，比起性感內衣，更能挑起對方性慾。

性愛中「動口」的效果，原來有科學根據，外國網站引述《Hormone Research》一篇研究，下丘腦的視前區及視交叉上核是性快感區，而Dirty Talk可以刺激該兩個區域，引起性慾。

性愛也能「出口術」，增加情趣。（《夫妻的世界》劇照）

不少女生對於Dirty Talk，或許有無從入手的感覺。外國網站《Shape》找來性學專家分享Dirty Talk的入門級指南，新手也能自然不生硬地以言語挑逗對方。如果覺得面對面說尷尬，可先嘗試文字交流，傳送帶性暗示的短訊，讓他進入睡房前已「心癢癢」。

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參考資料：Elite Daily、Shape

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