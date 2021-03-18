撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-03-18 22:00

性愛教室︱情侶同居後性生活會更頻繁？現實未必是這回事，同居後反而變冷淡。M與男友拍拖多年，只能趁旅行期間親熱，性行為一年數次； 同居後以為可以二人世界，但性生活卻未有大增，男友不滿，M卻有口難言。經性治療師協助，男友才知道女友變「冷淡」，原來是「其實一直覺得做愛很痛」......

性治療師梁劉康琳（Karen）分享輔導個案，不少人與M 的情況類似，同居後性生活問題才浮現，因此在性事上有摩擦。

「以往一年只做愛幾次，以為不愉悅是環境影響，將性生活的問題都推到土地問題。」同居後天天同床睡，才發現另有真正原因。個案中的M，接受性治療期間，終說出真實感受。

同居是性事不和的導火線。（《金都》劇照）

Karen指出：「有些女性本身都對性的要求較低，以為做愛會痛是正常，也因為顧及男方面子及不想掃興，所以默默忍受，直至同居被逼要面對，才坦白說出感受。」

同居後情侶除了吃喝玩樂，也要學懂照顧彼此，角色轉變會影響性生活，同居後要處理家頭細務，對彼此的怨言也可能增加，「兩人情感上不親密，自然也對彼此沒有性慾。」因此要解決性事問題，先要重建關係。

有些女性為顧及男友面子，對性事不滿也一直忍受。（《暖男爸爸》劇照）

▼▼▼同居後性生活減少應如何處理？點擊看性治療師Karen的建議▼▼▼

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