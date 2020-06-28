「曖昧讓人受盡委屈」！曖昧真是讓人頭痛的話題，雖然曖昧期充斥着浪漫又甜蜜的粉色泡泡，但另一方面女生又總是會胡思亂想。明明雙方都情投意合，但為何對方總是態度曖昧不明，遲遲不肯告白……是「喜歡」還是「不喜歡」？萬能的星座或許能幫你解開謎底！

曖昧時期對方的想法究竟是什麼？（SBSDRAMA@FB）

白羊男：沒把握

個性率直的白羊座如果真的喜歡你會做得很明顯，喜歡一個人就會毫無保留地表現出來，因此你很容易感受到他們的熱情。不過另一方面，白羊男十分害怕被拒絕，因此他曖昧很久卻不告白，可能是目前還沒有十足的把握，嘗試給他多一些暗示吧！

熱情的白羊男生原來内心害怕被拒絕？（SBSDRAMA@FB）

金牛男：過於被動

慢熱的金牛男可能連曖昧都不懂，他們是公認最為癡情的星座男，如果喜歡一個人就會真心對待。若你和金牛男已經到達曖昧的那一步，那他一定是真的喜歡你。但是個性被動又慢熱的他，總是動作「慢吞吞」，若要突破曖昧的關口，可能要靠另一方主動出擊！

慢熱的金牛座需要一些推動力！（tvNDRAMA@FB）

巨蟹男: 害怕失去或受傷

一向多慮的巨蟹座害怕一旦告白之後，會連朋友也做不成；或者害怕交往後，未來又會分手，所以情願一直維持在曖昧的狀態。充滿擔憂與憂慮的巨蟹男，面對感情變得格外脆弱與敏感，需要更多的安全感與信心。

多慮的巨蟹男需要更多的信心！（tvNDRAMA@FB）

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