12星座男誰追到手即變臉?　雙子怕悶愛新鮮　這星座沒挑戰沒動力

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12星座｜有人說曖昧是一段關係中最美好的時光，有心動感覺又有些距離，那段被追求的日子，他會花盡心思時間準備驚喜，事事「上心」，噓寒問暖，有點笨拙卻打動你心； 但為什麼當他追到手就變臉？熱情會突然冷卻？

追到手就會不珍惜？（《金都》劇照）

成為女友後，反而地位「倒退」，身邊那個仿佛變了個人，溫柔欠奉，不再殷勤，不再願意花那麼多時間陪伴你。一段關係有熱戀期，當然也有磨合期、平淡期。但以下3大星座男，追到手後直接跳過熱戀期，態度很快便冷淡，遇上這些男人，應該如何對付？

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