12星座男誰追到手即變臉?　雙子怕悶愛新鮮　這星座沒挑戰沒動力

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-19 22:00

12星座｜有人說曖昧是一段關係中最美好的時光，有心動感覺又有些距離，那段被追求的日子，他會花盡心思時間準備驚喜，事事「上心」，噓寒問暖，有點笨拙卻打動你心； 但為什麼當他追到手就變臉？熱情會突然冷卻？

追到手就會不珍惜？（《金都》劇照）

成為女友後，反而地位「倒退」，身邊那個仿佛變了個人，溫柔欠奉，不再殷勤，不再願意花那麼多時間陪伴你。一段關係有熱戀期，當然也有磨合期、平淡期。但以下3大星座男，追到手後直接跳過熱戀期，態度很快便冷淡，遇上這些男人，應該如何對付？

▼▼▼點擊看3大追到手好快變冷淡的星座男以及應對方法▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】12星座中「總是戀上渣男」的4個星座女及娛樂圈代表，點擊看她們屢次吸引爛桃花的原因是...（延伸閱讀文章）▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】點擊看在12星座男生心目中，好老婆的標準又是甚麼？（延伸閱讀文章）▼▼▼

+ 19 + 19 + 19

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】不是好男友卻是好老公 婚前木訥婚後浪漫的星座男是？點擊看婚前木訥婚後浪漫的星座男（延伸閱讀文章）▼▼▼