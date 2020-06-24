「三哥」苗僑偉近日在劇集《飛虎之雷霆極戰》飾演型氣的飛虎行動組隊長，在劇中與蒙嘉慧合演情侶引起網民討論。近年62歲的苗僑偉積極在中港兩地拍劇，雖產量不多，但苗僑偉在每齣劇集的造型和外貌定能掀起網民熱烈的討論。苗僑偉之所以能保持英俊外型多年，全賴30年來有愛妻戚美珍無微不至的照顧，讓三哥可放心在外發展自己拍劇興趣。

相識39年相愛30年 相處之道在乎互相忍讓不張狂

「三哥」苗僑偉與「三嫂」戚美珍因1982年合作劇集《飛越十八層》相識繼而相戀 (《飛越十八層》劇集)

在與苗僑偉相戀時，曾經發誓不會再喜歡苗僑偉的「三嫂」戚美珍，不知不覺與苗僑偉的婚姻已步入第30個年頭。在圈中堪稱是「型佬」的苗僑偉，結婚30年沒有與女星傳出任何緋聞，盡力做一個好丈夫，深情的苗僑偉也曾在訪問中說過：「作為男人，在簽署結婚證書時，便對妻子許下照顧她一生一世的責任承諾，而夫妻相處之道最重要是互相忍讓，離婚兩個字也不可以隨心地說出口。」

苗僑偉與戚美珍兩人同是藝員訓練班出身，兩人在1982年因合演劇集《飛越十八層》相識繼而相戀，19歲的戚美珍擁有天姿絕色樣貌的與英俊瀟灑的苗僑偉在外型上非常匹配，是傳媒眼中的神仙眷侶。可是，兩人截然不同的性格，在談戀愛時遇上吵鬧總是難以避免，性格不忙不暴的苗僑偉與心直口快剛強的戚美珍簡直是「火星撞地球」，兩人不時吵得面紅耳赤互不退讓，初時的戚美珍更說一輩子都不會再喜歡上苗僑偉，之後兩人便分手。

「三哥」苗僑偉與戚美珍離離合合多年，最終在相戀8年後步入教堂 (濟州府大鹏哥@微博)

不過，苗僑偉的心中卻久久放不下戚美珍，於是在苗僑偉苦苦的追求和堅持下，三嫂還是敵不過三哥的真誠，答應再次一起。但自此過後，苗僑偉便深明要維繫感情便需要互相忍讓，更需要運用「退一步海闊天空」的道理，在愛人面前甘願放下自己，讓對方感受被愛與包容。

「三十年前一位莽撞少年遇上美麗小花，經過八年抗戰，依然無法逃出魔掌。終於，在一九九零年的今天，被捕不知不覺共度二十二年了！」 戚美珍

在兩人結婚22年的時候，雖然戚美珍將她與苗僑偉之間的愛描述成一埸戰爭，但這卻是一場打一生一世的美好仗，而兩人在相處上互相磨合，也找到一個彼此也能感到舒服的相處方式。

【按下圖】英俊瀟灑的苗僑偉與「三嫂」戚美珍日常的放閃照

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結婚是一生一世的承諾 不需要看重外貌只看內心

苗僑偉與戚美珍兩人不時也會在微博上放閃，也會為對方慶祝生日 (WeareMiu苗僑偉戚美珍@微博)

在兩人結婚29週年時，苗僑偉廣邀兩人圈中的共同朋友一同慶祝，當時兩人好友譚詠麟更笑指戚美珍是「肥珍」，苗僑偉便立即護妻說：「每個人也會變老，樣貌亦然，做男人便需要學會承擔責任，妻子（戚美珍）與我相伴多年，當然不可以因樣貌或身型而拋棄對方，與對方結婚時便是一個承諾，我和妻子（戚美珍）經歷很多的風浪，我也一定會照顧她一生一世。」。

「我在外面打拼，謝謝老婆陪我度過每一個寒冬。」 苗僑偉

難怪兩人結婚30年，仍能恩愛如初，苗僑偉也不時在網上感恩妻子的照顧和體貼，也會趁空檔的時間，一同旅行增加多點甜蜜回憶，不會因為結婚久了便變得「懶惰」，讓愛情長久保鮮，加上一段真摰的愛情是從心而發的照顧與關心，毋需華麗的言詞，也沒有嘩眾取寵的行動，那份真情定能在對方一言一行中慢慢感受到。

【按下圖】苗僑偉與「三嫂」戚美珍一家四口的幸福家庭照