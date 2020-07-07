日本國民女神綾瀨遙少有傳出緋聞，近日卻有日媒報導曝光她的秘密戀情，緋聞對象更是韓國男星魯敏宇，指二人已發展兩年的異地戀，更打算於奧運結束後結婚？

日本國民女神綾瀨遙少有傳出緋聞，近日有報導曝光她的秘密戀情，緋聞對像是名韓星。（IG＠____harukagram）

根據日媒《女性セブン》報導，35歲的綾瀨遙與小一歲的韓星魯敏宇已秘密交往2年。男方退役後經朋友介紹認識綾瀨遙，男方趁著舉行粉絲見面會的機會往返日韓兩地，利用工餘時間約會。兩人為保護戀情一直低調行動，報導更指他們以結婚為前提交往，並打算於東京奧運後結婚。

根據日媒《女性セブン》報導，35歲的綾瀨遙與少一歲的韓星魯敏宇已秘密交往2年。(IG@icon_stagram)

兩人的緋聞一傳出隨即引起哄動，網民更試圖從魯敏宇的IG尋找他們相戀的證據。魯敏宇連續兩年於3月24日，即綾瀨遙生日當天上載中島美雪名曲《糸》，「糸」於日文中代表牽引著緣分的線，而這首歌更是日本婚禮的經典歌曲，讓令人聯想到他是以獨有的方式向綾瀨遙示愛。對於這段緋聞，綾瀨遙的經理人表示兩人僅是朋友關係，而魯敏宇的媽媽兼經理人的回應卻耐人尋味，她對戀情感到疑惑，並指不便回應藝人的私生活事宜，未有正面否認戀情。

【按圖看】魯敏宇近日於《檢法男女2》表現矚目，他除了是演員亦是樂團成員：

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綾瀨遙出道多年少有傳出緋聞，過往最為人知的要數與佐藤健與松坂桃李。綾瀨遙與佐藤健合作電影《Real‧完美的蛇頸龍之日》時刷出火花，他們常以暱稱來稱呼對方，表現親密得被綜藝節目上的司儀上田晉直接提問兩人是否在交往。松坂桃李年齡比綾瀨遙小三歲，他們合作電影《萬能鑑定士Q：蒙娜麗莎之瞳》時，傳出熱戀緋聞，更有指一度踏入談婚論嫁的階段。男方松坂桃李曾在參與綜藝節目時曾間接認愛綾瀨遙，惟戀情只維持了兩年。

按圖看曾與綾瀨遙傳出緋聞的男星：

綾瀨遙無論是工作，還是戀情也貫徹低調作風（IG＠haruka_isekai）

綾瀨遙以拍攝性感寫真出道，曾一度被認為是只有身材而沒有演技的女星。直到她於《在世界中心呼喚愛》的真摯演技備受認可後，開始真正轉型為女演員，其後於《白夜行》、《螢之光》、《海街日記等》的演出進一步奠定其演藝實力。她認為「相信自己，就因此無所不能」。清新直率的個性成功俘虜了一班欣賞她的觀眾，於工作上勇於挑戰的魄力令所有人對她刮目相看。無論是工作，還是戀情也貫徹低調作風，更令人期待她會何時為大家公佈結婚的喜訊。