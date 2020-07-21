【愛情｜分手】相愛容易，但維繫關係絕非一件易事。日本有婚慶公司早前向824位20至30歲有戀愛經驗的男女進行問卷調查，了解他們過往的分手原因，將促使他們與前度的感情變淡的原因，整理成排行榜，總共10位。

日本婚慶公司早前向824位20至30歲有戀愛經驗的男女進行問卷調查，了解他們過往的分手原因。（《無法成為野獸的我們》劇照）

【按圖看】「情侶分手原因」排行榜＝＝＞

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【第二位】個性不合（34.6%）

【第二位｜個性不合】有34.6%受訪者因個性不合而分手。（《熟女不嫁》劇照）

許多情侶一開始都會容易被對方的性格吸引，決定嘗試一下與對方相戀，不過往往於後來，當對方將真性情呈現之時，就會難於接受，甚至會因為愛意冷卻而令容忍度下跌，不再事事遷就於對方，以致時出現吵架的局面。如果兩方未能有所改善的話，就容易成為令關係不能走下去的因由。

【第一位】價值觀差異（38.2%）

價值觀差異這問題是「情侶分手原因」排行榜的第一名。《這段戀愛是罪過嗎（》劇照）

基於成長背景與經歷，每個人的價值觀並不會完全相同；然而在交往前亦未必會與對方談及太多有關價值觀的事宜，相反在交往過程中，才會陸續看到許多你與對方面對事情的處理手法、想法是否有異、兩方於後續又能否適當作出調整，若到最後仍存在明顯差異，還是很難在往後日子共同生活，故價值觀差異這問題是「情侶分手原因」排行榜的第一名。

（資料來源：anniversaire.jp）