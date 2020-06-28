不少人用「衝紅燈」來形容月經期間的性行為，總覺得女性會在月經期間陰道較容易受到感染，「血淋淋」場面也非人人能接受，而坊間卻有指，月經期間性愛可紓緩經痛？

在性病及婦產專科診所Fusion Gyn工作的醫生助理Tara Ford在外國醫學雜誌《Health》中也直言「如果雙方都可以接受，月經期間不必刻意避忌性事。」

性愛上的「衝紅燈」是禁忌嗎？（《非分熟女》劇照）

「月經期間，女生是有慾望」

「月經期間女生是有慾望的，如果男生不反對的話，其實這件事情（性生活）是可以進行的。」泌尿科專家兼護理學博士許藍方在台灣YouTuber「娜個奶姬」的影片中如是說。只是理論歸理論，現實還是有人難以接受在月經期間翻雲覆雨過後，仍要清理不慎血染的床單，或是空氣中瀰漫淡淡的血腥味。因此許博士直言並不會「提倡」經期性愛，假若女生在月經期間感到不適，她還是建議不要發生性行為。如果在雙方都同意下，許博士直言月經期間的性愛前後，無論清潔還是「安全措施」都要做足，才可避免造成陰道感染。

性愛上的「衝紅燈」是禁忌嗎？（《非分熟女》劇照）

「無套」改變陰道生態 也有機會懷孕

有些人抗拒月經性愛，有些人則特意在月經期間做愛，因為覺得月經是「最安全的安全期」，許博士卻表示月經性愛不採取任何避孕措施，還是會有機會懷孕。而且精子生存時間可達3天，若是選擇在流量較少的月經尾段做愛，女方又碰巧提早「排卵」的話，還是有機會「中獎」。而且女性的排卵期有機會受到各種因素影響，沒有一定規律，為了萬無一失，許博士還是建議月經性愛也要避孕。

月經性愛可行但一定要注意清潔。（影片截圖）

而在月經性愛中使用安全套不僅是為了避孕，還可避免破壞陰道生態。女性陰道在弱酸性的情況下才能有保護作用，而精液是鹼性，如果沒有戴安全套進行性行為，精液會改變陰道「生態」，讓女性較容易受到感染。許博士也提及到血同樣是鹼性，而且女性在月經期間子宮頸會較為脆弱，因此比起平日，陰道會較容易收到感染。為了保護另一半，各位男性最好還是「要有一套」。

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女生切忌「腳往上抬」

曾經有個說法是傳教士式和從後擁抱的姿勢，可減少經血流出，到底都市傳說是否真實？其實月經期間親熱也要注意體位。許博士直言經期時纏綿，女性盡量腳不要往上抬，以免經血倒流，因此她建議使用從後擁抱的姿勢。醫生助理Tara Ford在外國醫學雜誌《Health》中提及因為重力關係，傳教士式姿勢的確可以限制經血流出。然而，許博士曾經在個人Facebook的直播上提及在月經期間做愛子宮會收縮，因此親熱過後幾天經血會流得比較多，但也因此會縮短經期。

專家建議經期親熱可使用從後擁抱的姿勢。（《格雷的五十道陰影》劇照）

雖然在做足避孕措施和清潔的情況下，經期性愛絕對可行和安全，只是在血泊中親熱，不一定人人能接受，如果另一半不能接受，建議不要勉強對方。不懂尊重對方，縱然有再高超的性技巧，也不會帶來性歡愉。

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