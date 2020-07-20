57歲大美人關之琳感情生活一向受人關注，最近有網民重新翻看她當年在亞視清談節目《今夜不設防》的訪問片段，在節目中毫不避嫌地分享自己的感情觀，主持人黃霑直問她「是否做過別人的情婦」，她直言在愛情上想做就做，不會顧慮太多。

關之琳是娛樂圈中的大美人。（IG@rosamundkwan）

關之琳仿佛天生就是個「無腳雀仔」，當時經歷過與富商王國旌「閃婚閃離」，她坦言自己未「定性」，不會再隨便步進婚姻。點擊回顧關之琳隨後的豐富情史==>

如關之琳這般女神級的女性也要成為「第三者」，讓人有點難以置信，其實有不少昔日女神，都曾經做過第三者。

李嘉欣

李嘉欣與丈夫許晉亨現在生活幸福美滿，然而，她當年與華人置業公司前任董事會主席劉鑾雄（大劉）的一段情，依然讓人難以忘懷。當年大劉身邊已有妻子寶詠琴，李嘉欣仍不顧旁人眼光與大劉愛得高調，當年大劉送了跑馬地及半山兩處的別墅給李嘉欣，不僅出手闊綽，更對她十分細心，有一次李嘉欣的居所停電，大劉親自走二十多層樓梯送上食物。諷刺的是，李嘉欣雖然介入大劉的婚姻，最後卻因為對方「不專一」、有其他女友而分手。

李嘉欣與大劉曾有過一段情。（《賭城大亨II之至尊無敵》劇照）

李嘉欣接受無綫節目《志雲飯局》訪問時曾經談及與大劉的一段情，直認這段感情傷害到其他人，但當時全心投入的她，也「管不了那麼多」。有傳當年李嘉欣曾致電大劉家找寶詠琴，並以粗口謾罵她，總共說了9句「X你老X」，寶詠琴因而死心，主動提出離婚。不過李嘉欣在《志雲飯局》中否認曾打過粗口電話。

李嘉欣現在與許晉亨十分幸福，二人育有一子。(IG@michele_monique_reis)

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