網絡上常見的時尚穿搭網紅，普遍清一色都是年輕嬌嫩女生或帥氣男生，鮮少看見年過半百的老人家。近日，台灣有一對步入耄耋之年的老夫婦，成功打破一貫穿搭網紅是年輕的標準，並以極具特色的方法把古着混搭，塑造出獨特的時尚感，更在短短不足一個月便迅速吸引5萬的追蹤者，真是搖身一變成為「時尚網紅」。

在台灣經營「萬秀的洗衣店」接近70年的83歲萬吉和84歲秀娥，上月在孫子的幫助下開設IG帳戶，並在網上示範不同的古着穿搭 (wantshowasyoung@IG)

在台灣經營「萬秀的洗衣店」接近70年的83歲萬吉和84歲秀娥，於去月底在孫子的幫助和建議下，在網上開設Instagram帳戶，把客人沒有付款和遺棄在洗衣店一段日子的衣物，重新搭配後穿出屬於他們獨特的古著風格，而萬吉和秀娥更一同擔當模特兒，以完美方式演繹這批古着衣服應有的靈魂，甚至比起現時的古着穿搭網紅更具時尚觸覺和特色。

【按下圖看更多】83歲萬吉和84歲秀娥展現的「時尚古著穿搭」照

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83歲萬吉和84歲秀娥除塑造帶點潮流氣息但又復古的日常穿搭造型外，在他們展示的穿搭照中，可見老夫婦仍會手牽手和肩並肩看著鏡頭展現甜蜜的笑容，彷彿在他們的眼中仍舊看見對愛情中的憧憬和幻想，在現實中一直相愛到白頭，並相伴彼此到世界的另一邊端。

但一對戀人相愛多時，愛情難免會進入平淡期，少了當初的激情和火花，很易讓情侶有一種錯覺就是對方已不再那麼的愛自己了，但若步入感情平淡期之先，先學懂下面由外國心理治療師 Dr. Barton Goldsmith提出的六個愛情保鮮法，或可讓情侶彼此的愛走得更遠。

【按下圖了解更多】愛情延長愛情保鮮期的六大方法，讓激情維持到老

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資料來源：10 Things Your Relationship Needs to Thrive