近日黎耀祥（祥仔）在劇集《殺手》中飾演過氣的職業殺手「閻王」，並夥拍同樣是視帝視后的陳豪和李佳芯在劇中大秀精湛演技。曾揚言寧可減少拍劇產量，也想盡享天倫樂的黎耀祥，自2017年起便開展「一年拍一劇」的節奏，更不時於網上大曬與恩愛同行23年的妻子梁耀蓮（Julia）之甜蜜合照。

現年56歲的黎耀祥（祥仔）與結婚23年的妻子梁耀蓮（Julia）不時在網上大曬甜蜜合照 (laiyiucheung@IG)

現年56歲的黎耀祥（祥仔）在影視圈打滾34年，曾拍攝多套家傳戶曉的電視劇集，如《神鵰俠侶》的老頑童周伯通、《西遊記》中的豬八戒、《大太監》中的李蓮英和經典劇《巾幗梟雄》中的「柴九」，更讓黎耀祥成為首位在《萬千星輝頒獎典禮》中獲得三項大獎的「三料視帝」，當時黎耀祥更特意在頒獎上公開感謝現任妻子梁耀蓮（Julia），更謂：「我（黎耀祥）希望將所有榮譽可與我生命中最重要的三個人分享：母親、太太梁耀蓮（Julia）和兒子。」黎耀祥戲路廣，演不同角色也能拿捏得恰到好處，最終也獲得公眾認同，但黎耀祥在愛情路中，卻不是拿捏得剛剛好，好像醉過才知酒濃，愛過才知情重。

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黎耀祥成名後承認自己愧對前妻的愛 處處維護現任妻子不是第三者

黎耀祥自2017年起便開展「一年拍一劇」的節奏，經常與妻子一同外遊嘆世界 (laiyiucheung@IG)

現時黎耀祥（祥仔）與身兼經理人也是妻子的梁耀蓮（Julia）相愛23年，近年積極減少拍劇產量，並不時帶同妻子去各地旅行，存留兩人獨擁的珍貴回憶。但現時收獲幸福婚姻的黎耀祥，其妻子梁耀蓮曾被指是介入於黎耀祥與前妻青梅竹馬的感情當中，導致他們結婚僅一年便告離婚收場。

早年還沒有入行的黎耀祥，在報讀夜校進修時邂逅前妻，有指當時兩人居住地點接近又同樣地擁有上進心，久而久之便相戀十年，而黎耀祥已過世的母親對這位女友也極為喜歡，在母親催促下，兩人順理成章地於1992年結成夫婦，但完婚不足一年，黎耀祥在拍攝劇集《俠女遊龍》時，認識現任妻子梁耀蓮（Julia），遇上她讓黎耀祥的心為之一震，明白自己內心深處一直渴望的愛情模樣，但當時黎耀祥還沒有與前妻離婚。

第一段婚姻是我人生中最錯的事。 黎耀祥（祥仔）

我一直期望自己可以做一個好人和孝順的人，但正正就是因為我不懂拒絕和選擇，最後我一個選擇錯的決定，到頭來傷害了她（前妻），或甚是傷害母親對我倆的感情。 黎耀祥（祥仔）

不管我平時的演技有多好，她總會抓到我的錯處，而我每部戲都會被她所批評。 黎耀祥（祥仔）

黎耀祥遇上現任妻子梁耀蓮（Julia）後便選擇與前妻離婚，有傳當年現任妻子更對黎耀祥展開「情書」攻勢，最終兩人於1997年結婚，並於同年誕下兒子後。自始梁耀蓮（Julia）便一直為黎耀祥打點事業外，並身兼母親打點兒子的日常生活。

而黎耀祥也曾在節目《志雲飯局》的訪問中，透露自己辜負前任妻子對他的愛，提及此事時是充滿愧疚外，更承認自己當時選擇結婚只為了完成父母的要求，才會選擇與相戀十年的前妻結婚，將整個責任也歸究在自己身上，沒有說與現任妻子的出現有關，只說很多事情也需要自己經歷以後才真正了解自己需要的是甚麼，也是在現任妻子的相伴和善意的批評下，才真的清楚明白自己的可能和限制，在演藝路上突破自我，演出眾多有靈魂的角色。

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二度婚姻收獲一生所愛 願往後日子也能互相守護到永遠

黎耀祥（祥仔）與妻子梁耀蓮（Julia）結婚多年也一直非常恩愛 (laiyiucheung@IG)

去年黎耀祥與妻子梁耀蓮（Julia）慶祝結婚周年時，發文感謝妻子多年來對家庭、對自己細心照料和不計較的付出，更說：「願往後美好的每一天永遠守護，走過困難，共度餘生。」除了以感性言語對妻子表達愛意外，黎耀祥總以行動表達對妻子的愛，總會在空閒時陪同妻子購物，並會在生日和周年等的特別日子為妻子送上象徵「永恆的愛」鑽石，價值不是重點，只要妻子喜歡便是他最大的快樂。雖然黎耀祥與妻子梁耀蓮平日也喜歡鬥嘴，但可能這就是生活情趣，更讓這段婚姻來得更為有血有肉，更為真實，不只是限於片面。

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