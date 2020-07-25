為了讓性生活加分，女人都會鍛鍊身材、換上性感內衣褲，男人則會學習技巧、製造浪漫氣氛，希望使彼此更投入、性慾更高漲，好好做愛、好好相愛。但做事前好準備，床上就一定會有愉悅滿足的一戰?

床上4類瞬間「熄火」的禁話，千萬記住不要說出口！(avasol/unsplash)

不論你床上功夫多厲害、對自己身材多自信，勾得對方性慾多高漲，若然不注意做愛禮儀，只會被人納入黑名單之中。在最親密的時刻，有些說話擁有「一盤冷水」的威力，能使對方立即性慾全消、瞬間「熄火」，以下4類禁話，千萬記住不要說出口！

1.目的性過強的話

近年，身邊親友都開始積極「造人」，好姊妹D是其中一員。從前不怎麼熱衷性事，甚至有點冷感的她，因為姪女太可愛，希望早點跟老公擁有自己的孩子，於是近月來在床上變得積極，倒是她的老公看來性趣缺缺，D 有點不平之意：「有咩理由我都主動『撩』佢，佢竟然『食慾不振』？以前都是我拒絕的！」

把做愛這種閏房之樂都變成「生小孩的差事」，大概誰也提不起勁吧。(avasol/unsplash)

對，事有蹺蹊，是不是工作太忙、是不是沒有運動、是不是……問了許多，原來改變出在D身上——她為了趕進度，除了設定了做愛schedule，躺在床上脫清光後還會催促老公：「快點來吧，做完還要洗澡，『痴笠笠』睡不著，太晚睡覺又對身體不好，生出來的小朋友不健康！」這話聽得未婚的筆者冒汗，呃，白天工作，晚上連做愛這種閏房之樂都變成了「生小孩的差事」，男伴活像捐精者一樣，這樣大概誰也提不起勁吧。

2.比較的話

「論胸的話，妳比以前我交往過的都小，但柔軟度還不錯」、「我一個大男人胸前都比你有料」說這番話的人是有健身習慣的男人，身材真的不錯，但不知道作為女生的大家聽完有沒有倒胃口的感覺？我的朋友聽完可是當場穿回衣服，拍拍屁股走人，健身男事後表示沒有惡意，只是以事論事——朋友聽完更生氣，一者她感覺被嫌棄，二者原來男友做愛時腦中滿是別人，甚至引起聯想男友和ex在床上的情景。

凡是拿伴侶跟別人比較的說話，放在心就好了，不要說出來。(avasol/unsplash)

老實說，在床上的男人會比平日放鬆、容易講一些內心話，而且開放心胸去討論床上的事，亦可以讓兩人更了解彼此，但筆者建議，凡是拿伴侶跟別人比較的說話，放在心就好了，不要說出來，若然你真的忍不住，那麼請將原話裡的比較對象刪去，例如「論胸的話，妳比以前我交往過的都小，但柔軟度不錯」變成「論胸的話，妳算小，但柔軟度不錯」，傷害力已經大大減低！

3.冷言冷語

「你的嘴真臭」、「你愈來愈不行了」、「你的毛好刺」、「你身上的體味好大」……大家有沒有說過上述這些話？說罷，對方還有沒有心情跟你做愛？

眨低對方的冷言冷語，則絕對令女人一秒乾掉、男人一秒軟掉的毒品。(avasol/unsplash)

按照馬斯洛需求理論，人具有生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我實現的需求，而讚美恰好滿足了人自我實現的需求，聽到的讚美，不論男女心裡總是添了些滿足感與價值感，因此，讚美，可謂是關係裡的春藥，反之，眨低對方的冷言冷語，則絕對令女人一秒乾掉、男人一秒軟掉的毒品，讓人對自己失去信心之餘，內心還會忍不住去想：「那你不要跟我上床好了！」

適當的讚美能讓感情升溫，在性愛上更甚，畢竟，在性事上，她／他可以得到鼓勵的對象只有你啊！

4.打斷節奏的話

節奏在性愛這件事上有多重要？先讓筆者說大學宿友的一件事。跟首任男友一起時，宿友在性這件事上純如白紙，因為很害怕會未婚懷孕，亦怕在宿社被其他人發現，儘管已經做足避孕措施，但在上床的過程中仍然很多憂慮，當男友埋頭苦幹，她仍會間中提醒男友「射之前要告訴我」、「我不想懷孕」、「快一點完事吧」，漸漸的，男友出現射不出來，而且提早軟掉的情況，後來他才坦白，有時聽到她的「善意提醒」，會從飄飄然的享受之中打回現實，一方面想取悅女友，一方面擔心自己控制不住射精時間，又要想著快點完事，不經不覺打亂了原來的節奏，表現失準，焦慮感滿滿，這像死循環一樣，令他漸漸失去原來高昂的性趣。

不要小看一句說話的威力，絕對會令人失去原來高昂的性趣。(avasol/unsplash)

宿友跟我說這件事，其實是希望修讀中醫食療的我幫忙出個想法，當然，只修了半個學期、對食療一知半解的我是沒有辦法的，現在回想，其實最好的解決方法，也許是請我這位宿友學會在過程中閉嘴，想要改進的點，要不提前準備，要不待完事後再討論！