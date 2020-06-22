情慾高漲，在床上預備作戰。面對再強大的慾望、再惹火的另一半，原來男人都有頓時滅火的弱點。其實不少看似大刺刺的男人，其實介意的地方並不場少於女人，只是不會主動告訴伴侶，怕傷到女人面子。在撲上去以後，什麼事會讓男人瞬間性慾全失，甚至讓雄抖抖的「小弟」瞬間軟下來，令他們極為「掃性」 ?

不少看似大刺刺的男人，其實介意的點並不亞於女人，脫光後都會有頓時滅火的弱點。(《婚前試愛》劇照 )

「這一晚只有短短的幾分鐘但卻影響我的一生，至今，對舔女生下面，我仍然深感到害怕跟厭惡，請問我該怎麼辦……？」

這是朋友傳來一則舊帖文，來自一位年輕台灣男子，哭訴自己「遇人不淑」，想不到女方有著一百分的美女外形，萬萬想不到，脫光後，下體卻惡臭難忍，害自己留下終身陰影，此事卻笑倒了不少網民。朋友有點緊張，說：「你說，男人在床上都介意甚麼？脫光了還軟掉，沒面子的可是我……」我未回答，她接著又解釋，自己正準備跟新男友的「第一次」，可能太久沒交男友，她突然緊張起來，因此上網做功課。

對了，其實不少看似大刺刺的男人，其實介意的點並不亞於女人，只是不會主動告訴伴侶，只因怕傷到女人面子。這次特別找來朋友們跟中西網民的意見，跟大家聊聊脫光以後，在男人撲上去的時候，看見什麼會讓他瞬間性慾全失，甚至讓雄抖抖的「小弟」瞬間軟下來的「掃性」事情吧。

假大胸

大少男人都有「大胸」情意結，如果在「拆禮物」後發現貨不對辦，甚至是覺得被騙，自然失望到垂頭喪氣。(《婚前試愛》劇照 )

根據男性朋友口述跟網民的意見，他們大多自稱「胸奴」，即是喜歡大胸、無胸不歡，而他們說，假如明明直視是「double may」，脫光後才發現都是胸墊效果，主菜是發育不良的「提子乾」，他們真的會失望得覺得女方是「騙子」、「欺騙了他的感情」；然後我問，那麼，脫光後胸仍然偉大，卻是「假膠胸」又如何？有些人說，不計較，重點是大，有人表示跟假膠玩，倒不如跟左手玩。

乳頭有毛、下體毛髮旺盛

很多男人好像以為女人天生沒有毛一樣，殊不知那是女人日刮夜刮的苦功。(《婚前試愛》劇照 )

「曾經遇過一個極品，皮膚白滑，胸大腿長，覺得自己執到寶，到『埋牙』時，感覺舌頭刺刺的，才發現是乳頭有毛！是拔完又長出來、像鬍渣一樣又粗又硬的毛！我當場崩潰了！」、「她的下體有一片像山丘濃密似的毛，但更令我接受不到的是，她的毛亂地七八糟地長，還在內褲邊『叉』出來！」

很多男人好像以為女人天生沒有毛一樣，殊不知那是女人日刮夜刮的苦功，對男人來說，只有男人才會有這樣濃密且又粗又硬的毛。女人若不想大煞風景，跟心愛的他「開戰」前，記住要好好處理毛髮，特別是敏感處的！

最難頂的事：私處有臭味

私處傳來臭味是不少男生最害怕跟厭惡一環。(《婚前試愛》劇照 )

作為女人，我們當然理解女生的苦處，像是經期前後、尿道易發炎等等都容易引致私處有異味，但，我們能理解，男人不能理解啊！看看男人聞到女人私處傳來臭味的反應：「那種味道可怕的點，在於無法確切形容，像尿味、汗味、腥味、屎味，但簡單來說就是臭到令人本能的害怕」、「隔著條褲都聞到那股臭味，未開打我已經軟了」、「我光想像已經軟了」、「最可怕的是臭味附送牽絲的果凍狀黏稠物！我堅挺的小弟硬生生又縮軟回去！」

必需說，私處傳來臭味這點可能是他們最厭惡、最害怕的一項，不少男生花了長長篇幅去表達對臭味的害怕跟厭惡，他們認為臭味除了代表不衛生，還可能代表女生有性病與暗病，更聯想到女生可能過往豐富，可能經常被無套內射，精液清不乾淨，才讓妹妹出現異味，是個不檢點的人。

男人眼中有不少「掃性」的事，即使顏值再高的女神也挽回不到雄風。 (《婚前試愛》劇照 )

有一位男網民表示，因為精蟲上腦，便忍住臭味繼續跟女方完事，事後卻後悔無比，更下意識覺得下體發癢，決定就醫檢查。私處有味成因眾多，錯不在女方，但是姊妹們，就算是為了男伴，也算是為了自己，當私處氣味突然變濃，甚至出現異味不適時，可能是身體健康發出的警號，記得要看醫生跟保養！

更多男人覺得很「掃性」的事情: (點閱下圖查看)