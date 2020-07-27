雖然說「男追女隔層山，女追男隔層紗」，但是女生對喜歡的對象一無所知也會無從入手，要了解心儀男生的喜好再出撃，自然事半功倍，不知不覺間跌入愛情圈套。究竟12星座的男生，在怎麼的情況下會容易動心?

水瓶座 ─ 主動陪玩

水瓶座的日常活動就是玩，喜歡有趣的事物，只要知道他們的興趣是什麼，主動陪著他們一起做，正所謂「近水流台先得月」，經常跟他一起玩，以共同興趣拉近彼此的距離，時間久了就會很容易熟絡起來，產生感度，水瓶男才會更加欣賞你，感情就是慢慢在玩樂中培養出來，認為你就是他生命中的真命天女。

只要花時間經常陪水瓶座一起「玩」，時間久了就會很容易熟絡起來。(01女生製圖)

雙魚座 ─ 口裡說不 身體卻很誠實

雙魚座的男生是口裡說不要，身體卻十分誠實的男生。他們的個性和脾氣都是變幻莫測的，總是表面拒絕，但是內心卻藏著渴望。因此想要追到雙魚座男生，千萬不要因為他們一次拒絕就灰心，可能他們的心裡正在暗喜，喜歡被崇拜的感覺。你的主動出擊，慾擒故縱，才是令雙魚男不知不覺間已離不開你了。

雙魚座男生總是表面拒絕，但是內心卻藏著渴望，主動出擊、死纏爛打才是他們想要的。(01女生製圖)

白羊座 ─ 當小孩般寵愛

白羊座就是一個長不大又缺乏愛的大男孩，只要把他們當作小孩子一樣哄一哄，在日常氐活中的相處，多點身體接觸，多點關心和照顧，已經可以讓他們小鹿亂撞。如果想加重力度，可了買些他們喜歡的東西助攻，送上禮物討他們歡心。白羊座只是想有個人可以把他們當小孩般寵愛，令他們開心就是攻陷白羊男的心的不二之法。

只要把白羊座當作小孩子一樣哄，已經可以讓他們心花怒放。(01女生製圖)

金牛座 ─ 主動誇讚

呆板又木訥的金牛座，最麻煩的地方就是他們天生有「牛脾氣」，也不喜歡麻煩多嘴的女人。要令金牛男對你有好感拿下他的心，尊重和讚賞是需要的，也不要經常跟他唱反調。典型的金牛男，對溫柔的女生特別難以抗拒，給他們有溫暖而舒適的感覺，不時主動誇讚讓他們的自信心增加，金牛男就會從身上得到心靈的慰藉與快樂，瞬間喜歡上你。

典型的金牛男，對溫柔的女生特別難以抗拒，主動誇讚也可讓金牛座男自信心增加。(01 女生製圖)

攻陷星座男的心的秘訣：(按圖查看餘下8個星座)