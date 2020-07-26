明明是你當天選擇放棄這個人，為何當他真正走遠了的時候，你又卻捨不得他離你太遠？是因為當時你還未喜歡這個人？還是當他不再在你附近，你才發現自己其實是喜歡他的？真諷刺，當天他向你明示或暗示什麼，你沒有回應；當他決定要離開你，你才驚覺他對你的重要性。

當天他向你明示或暗示什麼，你沒有回應；當他決定要離開你，你才驚覺他對你的重要性。（《雖然是神經病但沒關係》劇照）

愛情裡其中最重要的一個因素，是時機。當時機不對，愛情也不能圓滿地發生，其實明明兩人之間的確出現過愛情，卻因彼此的感覺不對，一是早了，一是遲了，結果令本來可以幸福的一段愛情，最終都沒有發生過。這能怪誰？尤其當看似有選擇權的人是你，你就會發現，其實是你自己放棄了本來屬於你的幸福。

你卻從來沒有想像過當他決定離開你的時候，他的心有多痛。（《雖然是神經病但沒關係》劇照）

你以為這世上的人會無止境的等你，而且還忍受你的優柔寡斷，你一天不作決定，他一天也不會走。結果呢？你一而再地迴避他的問題，你甚至沒有認真思考過這問題的答案，他問你：「我們在一起，好嗎？」，你心裡暗咐：「現在這樣子其實也不錯。」這種你不認真，但他卻很認真的關係，又能夠維持多久？而你又當過讓人等的角色嗎？為什麼你要人等呢？是因為你另有你喜歡的人？那麼你又為何不去爭取？還是你以為你最喜歡的人是那個遙不可及的他，卻遺忘了一直守候在你附近的人？

【按圖看】更多愛情金句，為何當初選擇放棄他？今天為何又後悔了？

這樣子的經歷，我們可能或多或少也曾經歷過，只因為我們都不覺地以為時間還有很多。誰知道時間從來是最殘忍的東西，當它走遠了之後，你才驚覺它原來曾經存在過，可是你已經沒辦法再追回來。同樣地，幸福如是，你以為那個對你如此好的人，一定會無條件的繼續等你，然而你卻從來沒有想像過當他決定離開你的時候，他的心有多痛。

當天選擇放棄的人是誰？

今天感到後悔的人又是誰？