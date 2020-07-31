真實Tinder對話曝光　部分內容極噁心　數盡男人6大自殺式行為

過去一週草泥展開了一系列的訪談，跟五位有在使用交友軟體的女性聊天討論，取得其中一位女性朋友的同意，使用她的帳號在交友軟體上閱覽各種男人與他的聊天記錄，甚至還用了她的身份在交友軟體上，體驗了一下女性在交友軟體上的待遇。原以為是感受一下被當成寶擁戴的感覺，但最後卻是滿滿的反感與厭惡感。

「我的天啊！男人都怎麼了？！」在這一週體驗中，我只能說交友軟體有時候反而真的蠻像照妖鏡的！快速且大量的配對以及透過螢幕以為可以掩蓋細節，但卻反而把每個人最真實、最噁心、最無趣、最糟糕、最缺陷的一面展露出來，但我覺得更多的原因可能不少男人都白目又不懂換位思考。

站在女性的角度來看，我的媽，我這一個禮拜翻白眼都快翻看到我的腦幹，實在有太多讓人生厭與白眼的NG範例。嗯……講丟臉可能言重了……啊！心痛！我心痛這些大量的男性用戶，讓自己在交友軟體上處於高失敗率與浪費生命的處境。所以今天草泥要勸戒各位弟兄們改一改！

放合照你到底係邊位？一開場講呢啲必死無疑（點圖繼續閱讀）：

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交友軟體在數位時代為現代人帶來了極大的方便，無論是長期關係到短期釋放，透過螢幕，我們減少了許多在酒吧裡物色的時間與請酒花費；我們降低了許多在街頭搭訕被打槍的尷尬；我們大幅增進了自己認識陌生人與性愛對象的效率與數量。

管你要交朋友還是要找刺激，但再多的好處，你在上面當個糟糕的用戶，那對你永遠都沒有好處，只是浪費時間、浪費生命。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：男人玩 Tinder 的六大 NG 行為！來聽聽女苦主們的現身說法！】