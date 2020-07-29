台灣型男鄭元暢在自家YouTube Channel開了一個新節目《鄭元暢之不專業廚房》，邀來圈中好友好，在節目中一起煮食。繼上集邀來許瑋甯後，最新一集鄭元暢邀來楊丞琳當嘉賓。完全不懂煮食的楊丞琳鬧出不少笑料，更惹老友鄭元暢十分不耐煩。

鄭元暢哭笑不的，呼叫：「楊女士冷靜一點！不用問，你要當作這裏沒有人，因為他們不會回答你的，只有我可以問！」（影片截圖）

被網民挖苦霸氣回：先生婆婆會煮 你們嫉妒嗎

楊丞琳去年緣給內地歌手李榮浩，低調但甜蜜，幸福滿瀉。近日，她就在《鄭元暢之不專業廚房》節目中作嘉賓，直言自己不懂煮食，挑戰「韓式泡菜炒年糕」，但一見材料與廚具便一臉迷惘，更提出了很多古怪又有趣的問題，令鄭元暢哭笑不的，呼叫：「楊女士冷靜一點！不用問，你要當作這裏沒有人，因為他們不會回答你的，只有我可以問！」

點擊下圖看《鄭元暢之不專業廚房》笑料百出：

神回酸民：我只會吃苦耐勞 賺錢養家

最後，她還嘆氣道：「我對煮菜沒興趣！我確定了啦！（煮菜）很令人感到生氣！」不過，節目播出後她卻被網民挖苦，她在Instagram的限時動態中「霸氣」反駁：「上集播出後，看到非常多酸民的指教。我想說，我在自己的專業領域上，發揮的非常專業。本人就是不會煮菜，我只會吃苦耐勞和賺錢養家，反正我媽和我婆婆（家婆）以及我先生會煮就好，你們嫉妒嗎？」

楊丞琳在Instagram的限時動態中「霸氣」反駁：「上集播出後，看到非常多酸民的指教。我想說，我在自己的專業領域上，發揮的非常專業。本人就是不會煮菜，我只會吃苦耐勞和賺錢養家，反正我媽和我婆婆（家婆）以及我先生會煮就好，你們嫉妒嗎？」（rainiecuteyang@Instagram）

誰說「人妻」就要煮食呢？不過，楊丞琳曾透露，二人雖然時時分隔兩地，但只要有心經營，感情便能維持下去。李榮浩對楊丞琳寵愛有加，不止當「煮家男人」，還有：

圈中「煮家」男人又怎止李榮浩，黃智賢原來是終極男廚神？＝＝＞

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