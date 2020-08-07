外形完美的彭于晏是不少女生的終極男神，出道多年一直向外宣稱單身。而在多段的緋聞中，與蔡依林的戀情最為人知，更有台灣媒體指兩人無疾而終的最大原因是由於彭于晏的「媽寶」性格。

外形完美的彭于晏是不少女生的終極男神（IG@yuyanpeng）

彭于晏曾與多位合作過的女星，包括舒淇、張鈞甯、林珈安等傳出緋聞，當中最讓人印象深刻的是初出道時與蔡依林的戀情。當時兩人身份懸殊，一位是剛出道的新人，另一位已是樂壇天后，卻仍無阻愛情的發展，他們一直保持低調，直到有媒體拍下蔡依林夜訪彭于晏的住處，並通宵逗留，戀情才正式被發現。

兩人的戀情遭到彭于晏當時的經理人劉瑋慈極力反對，有傳他在此之前一直緊守公司禁止藝人戀愛的規定，今次他卻為了捍衛愛情與公司決裂，憤而提前解約，其後他陷入合約糾紛，導致停工半年損失過千萬台幣。

按圖看曾與彭于晏傳出緋聞的女星：

直到2010年簽約新公司後，彭于晏對自己的發展方向更明確，開始努力於事業上拼搏，為了演好電影《翻滾吧！阿信》中體操選手的角色，他把體脂肪練到只有6%。精粹的演技令他獲得第48屆金馬獎最佳男主角的提名，尊定了他於演藝圈的成就。有網民指他從偶像劇大男孩形象，變成滿身肌肉的性感男星，到現在是內外兼具的男神，都是因為經歷了公司棒打鴛鴦的挫折後，希望令自己變得更強大，才擁有爭取的資格。

有台灣媒體指彭于晏一直單身是由於其「媽寶」性格。（IG@yuyanpeng）

最近這段緋聞被媒體重提，並指原來戀情最大阻礙其實是彭于晏的媽媽。彭于晏與媽媽感情深厚，經常形影不離。他來自單親家庭，媽媽是天、兩個姊姊是地、外婆是避風港。他曾於《GQ》訪問中表示，媽媽是他的偶像，從小便知道她賺錢辛苦，所以他更要努力回報家人。

【按圖看】彭于晏與媽媽感情親密，經常帶著媽媽拍戲與旅行：

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他經常帶着媽媽拍戲與旅行，從不理會別人的目光。對於被指是「媽寶」，他這樣回應：「我是外婆帶大的，我不算媽寶，是婆寶，媽媽和姐姐又疼我，那就當個開心果囉，讓她們更喜歡我。」他曾於訪問中透露擇偶條件，表示自己非常尊重媽媽的意見，「家裏覺得可以就可以了」。看來對於有媒體指，彭于晏與蔡依林分手的最大原因是因為過不了彭媽媽那關，未必是空穴來風。

【按圖看】台灣娛樂圈中，有不少藝人因為孝順媽媽而被稱「媽寶」，當中更有不少緋聞對像被指因得不到對方媽媽歡心，最終落得分手局面：

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男友是「媽寶」 女友地位便難保？

所謂「媽寶」，其實也是出源於一顆難能可貴的孝心，要明白孝順者都是愛錫家人的人，要是你不能理解或尊重對方這一點，又如何令他愛你，甚至想將你成為家人般愛錫？切忌將自己與對方母親比較，反而了解他們彼此的感情，這是你尚未出現在他生命之前已存在的、你無法取締的部分，將心比心，懂得尊重及愛護他所愛的人與事，他才會更愛你。當然，如果對方完全忽略了你的感受，就要想想這人是否真的適合自己。