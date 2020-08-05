夏天保養離不開控油袪痘，開架品牌向來是小資女生的愛用之選，台灣屈臣氏為女生整理了2020年春夏護膚保養熱賣排行榜，推薦出適合不同肌膚的高CP值護膚品。

夏天保養離不開控油袪痘，開架品牌向來是小資女生的愛用之選，台灣屈臣氏就為女生整理了2020年春夏護膚保養熱賣排行榜。（IG＠laneige_kr）

臉上的油脂本用以潤澤肌膚，是一種天然的保護層。不過，炎夏天氣濕熱，加上常戴口罩令肌膚容易出油，加劇暗瘡粉刺問題。要有效控油，先要了解肌膚出油的原因。乾性肌膚於夏天容易出現內乾外油的情況，需要注重保濕，提升底層肌膚含水量從而減少出油情況。

而油性肌膚則應溫和清潔毛孔，幫助油脂代謝順暢，同時避免使用清潔力強的產品，破壞角質層的水油平衡。台灣屈臣氏針對不同膚質，整理出2020上半年清潔與保濕產品熱賣排行榜，給予女生多個護膚選擇。

按圖看第二至十名的熱賣清潔抗痘產品：

+ 5 + 4 + 3

第一名：L'Oreal 溫和眼唇卸妝液

這支眼唇卸粧妝好用而且便宜，相信是不少化妝新手的第一支眼唇卸妝液。（IG＠makeupmore_official）

這支眼唇卸粧妝好用而且便宜，只售$85，相信是不少化妝新手的第一支眼唇卸妝液。它更是台灣屈臣氏2020上半年銷量突破千萬的熱賣產品，經眼科與皮膚科醫師測試敏感性肌膚適用。卸妝時先以沾上卸妝液的化妝棉，用按壓的方式敷於眼蓋位置15秒，然後輕抹便可。產品就連難卸的防水性彩妝都可輕鬆卸除，亦不會產生刺痛感。

按圖看第二至十名的熱賣保濕控油產品：

+ 5 + 4 + 3

第一名：L'Oreal 玻尿酸眼霜級撫紋精華霜

眼霜的受歡迎程度就連「口紅一哥」李佳琦於小紅書也曾推薦（小紅書圖片）

眼霜專為輕熟肌膚度身訂造，有效撫平臉上細紋，擁有「紫熨斗」的美譽。產品添加高濃度雙重玻尿酸與抗老成分Pro-Xylane®，搭配紅茶萃取物、咖啡因、維他命E等滋潤抗老成分，用於眼角與虎紋位置，4週見效，令人驚艷。眼霜的受歡迎程度就連「口紅一哥」李佳琦於小紅書也曾推薦，台灣屈臣氏2020上半年銷售量更達3萬，受細紋問題困擾的女生不妨試試。