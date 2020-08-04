疫情持續肆虐，不少藝人選擇留於家中停工防疫。他們不時分享居家日常，令大宅意外曝光。而近日張繼聰為謝安琪操刀拍攝的一張夜景照卻被網民笑指像印傭晾衫，意外地引起話題。亦可見就算居家，夫妻家庭生活也有情趣，不只張繼聰與謝安琪，其他明星夫妻都有他們的簡單浪漫，可謂令感情升溫的參考。

近日張繼聰分享了一張為謝安琪拍照的夜景照，分享兩人於晚風下在天台乘涼的浪漫一刻。（IG＠louischeung2013）

張繼聰與謝安琪：天台乘涼影寫真

張繼聰與謝安琪經常於IG上大方放閃，兩人也愛為對方拍下美照留念。為減低感染新冠肺炎的機會，他們一家四口減少外出，大宅便成為了兩夫妻拍照的新景點。近日張繼聰分享了一張為謝安琪拍照的夜景照，分享兩人於晚風下在天台乘涼的浪漫一刻，卻被不少網民戲指他把背光的謝安琪拍得像正晾衫的印傭，張繼聰則幽默留言：「差咁遠？你識唔識分立眼同合埋眼嘅分別？」又有網民留言：「其實我第一眼係以為佢耍緊詠春打緊碌椿」，他則以「 咁，你同詠春真係好唔熟」來回應，大方與網民互動。

【按圖看】其實張繼聰也曾為謝安琪拍下不少美照，更被網民大讚攝影技術高超：

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【按圖看】疫情下張繼聰謝安琪一家與子女有甚麼stay home好節目？

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林夏薇夫妻下廚慶祝結婚五周年：簡單是幸福

林夏薇與金融才俊丈夫莫贊生一直十分恩愛。（IG＠rosinalam）

林夏薇與富商莫贊生結婚五年，適逢兩人結婚周年紀念，他們沒有外出慶祝，選擇於家中下廚，享受獨處的時光。整頓燭光晚餐均由她丈夫一手包辦，她更有感而發的表示「簡單是幸福」。林夏薇於婚後減少拍劇，把大部分時間留給家人。

林夏薇與丈夫共度富貴與患難，有指莫贊生的財產高達20億，然而他近年卻捲入財務糾紛，曾被人於街上貼上「欠債不還」的告示，一度是非纏身。而林夏薇則多次為丈夫澄清，更上載法院文件證明他並無介入任何債務問題，為另一半激動護航。

【按圖看】林夏薇於IG分享抗疫居家日常，意外曝光豪華大宅：

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陳豪陳茵媺：客廳中露營

陳豪與陳茵媺是圈中的模範夫妻，早前陳茵媺在IG釋出與家人在家中客廳露營的照片，非常溫馨。她分享，由於疫情關係，取消了原定的staycation度假計劃，但為免孩子們失望，改為於客廳露營，更烹調了一系列露營食物，感覺猶如身在郊外，為居家抗疫日常製造新鮮感。

陳豪與陳茵媺於2013年結婚，婚後3年抱3，陳茵媺為照顧家庭而淡出幕前，經常於網上分享家庭生活照，與孩子們造蛋糕、家庭樂。每次陳豪於外地工作回港，她都會親自接機，經常公開稱讚對方是好丈夫、好爸爸，更是她的靈魂伴侶。她曾接受訪問時透露，她與陳豪有約定，每年都會有一個屬於二人的旅行，即是有了孩子也不忘經營彼此的愛情，結婚7年依然恩愛，羨煞旁人。

熊黛林為雙胞胎女兒自製消暑泳池

熊黛林與郭可頌於大宅露台為雙胞胎女兒自製消暑泳池（IG＠k_3_z_z_y）

小朋友因為疫情無法外出，熊黛林與郭可頌便為雙胞胎女兒自製消暑泳池。兩人的億元大宅位於半山，無敵海景盡收眼底。兩姊妹於陽台上的吹氣泳池上嬉水，她們穿上同款的粉色泳衣，束起孖辮，非常可愛。

熊黛林最為人知的一段關係是與郭富城的七年情，當是郭富城更以「談戀愛就像穿鞋子一樣，如果有不合適放棄它買一對新。」的「鞋子論」形容兩人的分開，令不少人為熊黛林惋惜。幸而她遇到了郭可頌，兩人一拍即合，婚後生活低調平實，非常幸福。

按圖看一家四口的幸福日常：

也許疫情限制了我們的生活和工作，不妨趁多了時間居家，與家人伴侶好好相處，留家搞些小玩意，也可以很自得其樂，說不定重拾與伴侶的關係，甚至令愛情升溫更恩愛。

疫境之中還有所愛的人伴在旁，已是一種幸福。