山下智久一向是日本公認的男神，現年35歲的他過去桃花不斷，曾與石原里美、北川景子等女星傳出緋聞，卻一直都未有公開認愛。日前，日本雜誌《週刊文春》拍到山下智久與一名未成年少女前後腳出入酒店過夜，報導刊出後，尊尼事務所承認山下智久曾與未成年少女喝酒，未有回應酒店過夜一事，而事務所也強調山下智久並不知道在場有未成年人士。

山下智久被拍到與17歲混血模特兒到酒店過夜。（IG@tomo.y9）

17歲混血女模特兒 情史不輸山下智久

據報導，山下智久當日與龜梨和也邀請大班朋友到酒吧飲酒作樂，現場有一名17歲的模特兒。山下智久與朋友狂歡到凌晨，繼而入住豪華酒店，山下智久入房後，該名模特兒也隨即出現在酒店，並且進入山下智久房間。兩人一直逗留到翌日中午，才先後離開酒店。

女方之後被網民「起底」，有指她是混血模特愛子，擁有日本、中國、菲律賓及西班牙血統，曾參加網台AbemaTV的真人騷節目《戀愛的周末homestay》，當時年僅16歲的她直言有6任前度，情史豐富程度不輸山下智久。事件爆出後，愛子的Instagram追蹤者急增，然而，對比她在節目上的「真面目」及Instagram上的照片，樣貌完全判若兩人，有網民大讚她「P圖」技術高超。

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回顧山下智久緋聞女友 偏愛混血兒？

山下智久與混血女模傳出緋聞，粉絲應該不意外，回顧他過去傳緋聞的對象，有不少都是混血兒。2018年山下智久與23歲的美日混血模特兒丹羽仁希（Niki）傳出緋聞，Niki因參加真人騷《雙層公寓》廣為觀眾認識，更在2017年入選TC Candler百大美女榜的84名。山下智久與Niki被拍到同遊夏威夷，因而傳出戀情。雖然Niki所屬事務所「例牌」否認戀情，但兩人拍拖的消息甚囂塵上，Niki也成為大眾公認的山下智久女友。過去山下智久曾與加拿大日本混血模特兒加賀美塞拉及美日混血名模大森美知傳出緋聞，看來山下智久對混血兒「情有獨鍾」。

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表面「花弗」 其實對戀愛感消極

緋聞戀情一段接一段的山下智久表面「花弗」，但他數年前接受日本雜誌《ViVi》訪問時，曾罕有地透露愛情觀。他坦言「對於愛情，我本來就比較消極」，作為當紅偶像的他，工作繁忙未必能時常抽時間陪伴另一半。即使有時間約會，也可能惹來記者跟拍，因為種種不便，山下智久難以找到可以完全理解自己的伴侶，故此對戀愛抱持較悲觀的態度。

山下智久自言對戀愛感覺消極。（IG@tomo.y9）

而談及理想對象時，他坦言希望另一半是個性格溫柔、不容易生氣的女生，而每一次戀愛都希望以結婚為前提交往。縱然「情史」豐富，予人花心感覺，但在日本作為偶像為了討好粉絲，很多時都身不由己、有口難言，也難以單憑一兩單緋聞就對山下智久妄下定論。

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