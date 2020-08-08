【100種女生】何謂「山旮旯」？從粉嶺鐵路站搭半小時一班的小巴，經歷約莫半小時的車程，來到鹿頸南涌，這個鄰近沙頭角禁區，能遠眺深圳的地方。下車後還要走15分鐘路，才到達80後女生慧如曾經住過的家。

80後女生慧如曾棄掉別人眼中的「筍工」，搬入杳無人煙的南涌當農夫。（鄭子峰攝）

不少女性仍將30視為大關， 主流價值下的30+女子「理應」有個論及婚嫁的伴侶，擁有穩定的事業，把父母照顧得妥當，活得快樂卻從來都不是社會對我們的期望。慧如一向活得「安份」，大學畢業後在社會打滾數年，工作時間朝九晚五，收入不錯，也是父母眼中的「乖乖女」。踏入30之齡，身邊朋友開始成家、買樓，她卻開始迷惘，開始思考「我想過怎樣的生活？」

30歲那年，她決定走與主流不一樣的路。（鄭子峰攝）

毅然辭職隱居田園

走過慧如耕作的地方，不是在豐收的季節到訪，四野只是一片綠，她卻熟練地指出「那是龍眼樹，這株是火龍果，那裏埋在地下的是南薑。」兩年前，她毅然辭去工作，參與南涌的農耕實習生計劃，成為實習農夫。「其實搬入來之前做的算是『筍工』，與同事之間相處沒有問題，工作量也不算多。」她卻總感覺不舒服。「以往曾經返工返到想自殺，之後轉做較輕鬆的工作，但也覺得這不是我想過的生活。」

對現狀感到違和，便顛覆整個生活模式，從城市走入鄉郊，「當初由假日農夫開始做起，想驗證自己是否真的喜歡耕作。 」大多數城市人做假日農夫只是在週末時澆水、施肥，平日都是由旁人打理，她卻盡量讓自己捱苦，「開田是耕種中最辛苦的一環，那時我特意選一塊荒地，在最炎熱的夏天落田。」捱過了，才知自己不是三分鐘熱度，於是正式成為農夫。

鐵皮搭成的舊豬欄，以往是慧如平日梳洗的地方。（鄭子峰攝）

生活條件：無WiFi、無冷氣、無電話訊號

在南涌做農夫的初期，慧如都是在稱為宿舍的「小貨櫃」中休息過夜，無WiFi、無冷氣、連電話也無訊號，在寂靜的夜，還能聽到櫃頂有老鼠在奔走叫囂的聲音，「不過敲一下墻身，老鼠就會自動懂得安靜。 」貨櫃沒有浴室，刷牙洗臉沖涼都是在不遠處曾經遭遇火災的舊豬欄，「天冷時要煲熱水沖涼。」慧如反倒享受這種生活，城市的環境讓人思緒不停，睡在城市中舒適的床鋪也可徹夜無眠。這裏生活簡單，日出而作，辛勞一天軟癱在床，不用想太多。

老鼠、熱、蚊她也不怕，反而與拍檔搬入村屋後，見到蟑螂嚇到了她，她坦言「我成世都未喺屋企見過小強。」（鄭子峰攝）

「家」被颱風吹塌 學懂看開

當農夫時，身邊朋友都跟她說，「我都好想過你這種生活。 」被家庭、工作壓垮，覺得撇下一切就是「出路 」，如這般「你睇我好，我睇你好」的對話常常也在同儕間出現。慧如卻覺得「這個世界不是非黑即白，安穩返工不一定不好，田園生活也不一定好。 」

這一句說得似乎有點玄，其實是她在見盡大自然瞬息萬變後的感悟。她居住的貨櫃曾遭逢颱風，一夜之間整個被吹倒，「家 」理應是安穩的避風港，也可瞬間倒塌。慧如以往宛如身邊同儕，不斷尋找「出路 」，然而在不斷流動的世界中，沒有絕對的應對辦法，豁達的心或許才是解藥，「我希望即使天塌下來，自己都可以用不變的心面對。 」



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+ 9 + 8 + 7

自小獨立不開心也不懂哭

學懂表達自己是慧如在這裏的另一個修煉，之後有村民願意租出村屋，她與同樣是農夫的拍檔同住。在這裏難以與外界聯絡，與同住的拍檔交流成為了唯一社交，朝夕相對，情緒也表露無遺。慧如過往與家人同住，卻也習慣壓抑情緒。她坦言小時候已習慣一個人，家人要照顧經常出入醫院的弟弟，「從小到大，我都很怕麻煩到別人，我習慣將想法埋藏在心，即使不開心也不會哭。」不會哭鬧的孩子受人讚賞，也漸漸催化她「收埋自己 」。

近年唯一哭過是因為工作，那時壓力大得想自殺，「我哭着打給媽媽，她也冷靜地應對。」慧如與媽媽關係親密，也始終不慣敞開心扉。碰巧慧如以往的室友着重情緒與心理，她也多了開口表達自己的感受和想法，「原來表達自己也是件好事，負面情緒也不一定成為別人的負擔，反而會讓彼此的關係更加親密。」現在的慧如比往日開朗不少，「親戚曾經說過我好像活在瓊瑤小說裏面的角色，終日鬱鬱寡歡。」

以前慧如即使不開心也不會哭，習慣將自己收埋。（鄭子峰攝）

與大自然相處兩年 學懂看開

成為全職農夫，雖可靠耕種自給自足，慧如卻始終還要靠積蓄度日。去年尾搬回市區生活，慧如開始發展個人品牌，以本地農作物做食材，研發不同醬料、零食，放下無憂無慮的農耕生活，她不覺可惜，與大自然共處兩年多，看待事物也不如以往般絕對。

發展個人品牌是慧如當刻想做的事===>

+ 4 + 3 + 2

從城市走入鄉郊，再重回城市，「到底想過怎樣的生活？」，慧如直至現在也不能給出一個確實的答案，社會的大多數尋求安穩，卻忘掉不斷探索也可成為一種生活模式。