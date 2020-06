無綫藝人張曦雯(Kelly)趁30歲生日,公開與36歲美日混血男友Mark Bunjes的合照,高調放閃。港姐冠軍黃嘉雯、陳庭欣、邵珮詩皆有筍盤男友?

Kelly與男友Mark相識8年,拍拖2年,Mark雖不是圈中人,但混血樣貌俊俏、身型健碩的他絕對有做幕前的條件。不僅外形亮眼,Mark大有來頭,曾經在美國擔任投資大行程式交易部副總裁,近年在香港經營環保產品生意,完全是「完美筍盤」。

兩人感情穩定,Kelly現居於男友的北角半山豪宅,她受訪時大讚男友是「Super Person」,為人細心、浪漫。Kelly所言似乎沒有吹噓,對方知道Kelly喜歡打機,在她30歲生日時送上VR,讓Kelly在Instagram大讚男友:「My first birthday present this year... He really knows the way into a gamer girl’s heart(今年的第一份生日禮物,他真的很了解打機女孩的心意。)」

張曦雯大讚男友送禮有心思。(IG@kelllycheung)

除了張曦雯,以下無綫女藝人也覓得「筍盤」,擁有細心又體貼的另一半。

黃嘉雯

2019年香港小姐冠軍黃嘉雯(Carmaney)打破港姐「入行必分手」的定律,當選一年後,Carmaney依然與來自瑞士的男友Matej Tomic關係穩定,去年生日仍見男友在旁一起慶祝。Matej高大靚仔,被網民稱「翻版碧咸」。

Carmaney在2018年到德國探望友人時認識Matej,經歷過遠距離戀愛,其後Matej為愛搬到香港居住和工作,從事市場策劃。Matej搬到香港後不時要加班工作,與瑞士的工作環境分別大,Carmaney不時會開解對方,而Matej也全力支持女友工作,香港小姐決賽當晚也親身支持女友。

Matej Tomic被網民稱為「翻版碧咸」(Matej Tomic Facebook)

黃文意

10億千金黃文意(Mandy),近年憑旅遊節目《3日2夜》受到注目,而在《金宵大廈》中飾演出租女友也讓觀眾留下深刻印象,去年正式簽約成為無綫「親生女」。事業得意之餘,愛情同樣有收穫,她與25歲來自塞爾維亞港甲外籍球員Ivan Marić拍拖半年,不時在Instagram大曬恩愛。

Ivan因樣貌酷似Marvel電影中飾演「星爵」的Chris Pratt,因而得到「港甲星爵」的稱號。他效力景峰球會,今季賽事腰斬前,替景峰上陣10場入了4球。Mandy大讚男友是超級暖男,有次自己在街上不適嘔吐,對方替自己清理嘔吐物,更替自己買替換衣服。Ivan不算是著名球星,每月收入大約兩萬多,但每次外出Ivan都堅持付全數。她不認為兩人「女尊男卑」,直言自己比男方收入更少,對方也十分勤奮工作。

