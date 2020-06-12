無綫藝人張曦雯（Kelly）趁30歲生日，公開與36歲美日混血男友Mark Bunjes的合照，高調放閃。港姐冠軍黃嘉雯、陳庭欣、邵珮詩皆有筍盤男友？

Kelly與男友Mark相識8年，拍拖2年，Mark雖不是圈中人，但混血樣貌俊俏、身型健碩的他絕對有做幕前的條件。不僅外形亮眼，Mark大有來頭，曾經在美國擔任投資大行程式交易部副總裁，近年在香港經營環保產品生意，完全是「完美筍盤」。

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兩人感情穩定，Kelly現居於男友的北角半山豪宅，她受訪時大讚男友是「Super Person」，為人細心、浪漫。Kelly所言似乎沒有吹噓，對方知道Kelly喜歡打機，在她30歲生日時送上VR，讓Kelly在Instagram大讚男友：「My first birthday present this year... He really knows the way into a gamer girl’s heart（今年的第一份生日禮物，他真的很了解打機女孩的心意。）」

張曦雯大讚男友送禮有心思。（IG@kelllycheung）

除了張曦雯，以下無綫女藝人也覓得「筍盤」，擁有細心又體貼的另一半。

黃嘉雯

2019年香港小姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）打破港姐「入行必分手」的定律，當選一年後，Carmaney依然與來自瑞士的男友Matej Tomic關係穩定，去年生日仍見男友在旁一起慶祝。Matej高大靚仔，被網民稱「翻版碧咸」。

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Carmaney在2018年到德國探望友人時認識Matej，經歷過遠距離戀愛，其後Matej為愛搬到香港居住和工作，從事市場策劃。Matej搬到香港後不時要加班工作，與瑞士的工作環境分別大，Carmaney不時會開解對方，而Matej也全力支持女友工作，香港小姐決賽當晚也親身支持女友。

Matej Tomic被網民稱為「翻版碧咸」（Matej Tomic Facebook）

黃文意

10億千金黃文意（Mandy），近年憑旅遊節目《3日2夜》受到注目，而在《金宵大廈》中飾演出租女友也讓觀眾留下深刻印象，去年正式簽約成為無綫「親生女」。事業得意之餘，愛情同樣有收穫，她與25歲來自塞爾維亞港甲外籍球員Ivan Marić拍拖半年，不時在Instagram大曬恩愛。

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Ivan因樣貌酷似Marvel電影中飾演「星爵」的Chris Pratt，因而得到「港甲星爵」的稱號。他效力景峰球會，今季賽事腰斬前，替景峰上陣10場入了4球。Mandy大讚男友是超級暖男，有次自己在街上不適嘔吐，對方替自己清理嘔吐物，更替自己買替換衣服。Ivan不算是著名球星，每月收入大約兩萬多，但每次外出Ivan都堅持付全數。她不認為兩人「女尊男卑」，直言自己比男方收入更少，對方也十分勤奮工作。

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