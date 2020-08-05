【殺手】李佳芯、黎耀祥、陳豪、高海寧、龔嘉欣主演的無綫劇集《殺手》進入結局篇，之前飾演黑社會大佬的李成昌被視為最大奸角，但劇集似乎又在為觀眾帶來驚喜。富家子弟謝東閔以「殺手獵人」身份登場，一向斯文柔弱的他搖身一變成變殺人魔，毒打兼用斧頭劈死發現他身份的小秉（林景程飾），十分兇殘。

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女友被爆與人夫車廂偷食 謝東閔選擇原諒

謝東閔在劇中殺人一幕演得入型入格，讓不少觀眾看得「心寒」，留下深刻印象。現實中的他，今年4月底，朱智賢被爆出背住謝東閔與人夫黎振燁雙雙車廂偷食，形象跌至谷底。謝東閔不離不棄，以男友身份陪伴朱智賢出席記者會，更為女友解圍，在記者會直言她「可能一時之間有點迷失，我自己都有少少責任，可能我成日只顧工作，忽略了她。」不少人大讚他有情有義，在朱智賢最低潮時選擇原諒，並且不離不棄。

謝東閔和朱智賢合作拍攝暑期特備節目相識。（《Big Boys歷險記》節目截圖）

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不計輿論為愛護航 二人已「分居」？

不少男生都會將「戴綠帽」視為恥辱，要「除得快」之餘更要避免讓身邊朋友知悉。謝東閔卻選擇與朱智賢一起面對公眾輿論，絕對難得。不過在公開道歉之後，兩人關係似乎親密不再？

上月，謝東閔在訪問中親口承認兩人各有各忙，甚少見面，也未知女友朱智賢有否追看自己演出的《殺手》，更直言兩人已「分居」，他搬回屯門跟家人同住。此話一說，讓網民揣測他之前陪女友公開道歉只獲無綫「欽點」平息事件，兩人實際上已經關係破裂。但謝東閔否認與女友關係變得疏離，坦言會陪女友一起健身和做運動。其實在伴侶出軌過後，需要時間梳理情緒也是人之常情。

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當刻不埋怨 要想怎去保護她

而近日他接受電台節目《1圈圈 星光背後》訪問，被問及朱智賢出軌一事，他也大方回答，強調會陪伴女友走過這一關「我一向是衝動的人，但當刻不是該埋怨的時候，反而要去想怎樣去保護她，大家一起認識了這麼久，我不會做甚麼去擺低她，當刻我只是很擔心她，就決定陪她一起出來面對。我沒想其他，一心只想怎樣幫她！我覺得，她是一個我值得去幫的人！」他之前受訪時也直言雖未有結婚打算，但仍視女友為「走下去」的對象，他又認為每段關係都要經歷考驗才能昇華，「無論感情或者工作，要有經歷才能有進步。就像踩單車，你要跌過很多次才會踩得好，做人都是一樣。」

圈中不少男星也曾疑「戴綠帽」，又有多少個能如謝東閔般氣度與包容，原諒伴侶？點圖即看＝＝＞

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