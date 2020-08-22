內地劇集《三十而已》大受歡迎，故事圍繞3個住在上海的30歲女性顧佳（童瑤飾）、王漫妮（江疏影飾）、鍾曉芹（毛曉彤飾），周旋於工作、愛情與家庭之間，貼地的人物及故事設定獲得觀眾好評，並引起不少討論。「完美老婆」顧佳與第三者林有有之間的角力讓人看得咬牙切齒；從小城市來到上海打拼的王漫妮，反而更能反映30+女性的心態和掙扎。

三個年屆三十的女性，各自有各自要面對的問題。從小城市來到上海打拼的王漫妮（中），反而更能反映30+女性的心態和掙扎。（《三十而已》劇照）

由江疏影飾演的王漫妮不如其他兩個女主角般影在起跑線，出身於基層家庭，在上海的名牌店工作8年，見盡紙醉金迷的世界，她一直渴望成為其中一員，努力拼搏只為向上流。每一季都買一對特價的名牌鞋，去旅行時會借用好友顧佳的名牌衣服，正因如此，她總是被貼上「拜金」、「貪慕虛榮」的標籤。

找有點錢的是拜金？

親自解構角色 風花雪月外還有柴米油鹽

王漫妮被嘲拜金，江疏影早前受訪時卻不認同，她直言「我們找有點錢的男生就是拜金，難道找個三十多歲還一無所處的男生就是正確嗎？」許多人說真愛不應計較條件，然而，當女生有了想穩定下來的念頭，不僅是找個拍拖對象，而是找個終生伴侶時，現實一點，似乎又是人之常情。畢竟往後的日子，兩人之間不是只有風花雪月，還有柴米油鹽。

王漫妮不如其他兩個女主角般贏在起跑線，而是默默打拼。（《三十而已》劇照）

「拜金」VS「現實」 可以現實但別輸尊嚴

只是在「拜金」和「現實」之間該如何拿捏？劇中的王漫妮做了個很好的示範。她在遊艇上認識梁正賢（馬志威飾），對方紳士、溫柔、富有，完全是王漫妮心目中的「白馬王子」。對方邀請她去看極光，王漫妮卻一口拒絕，不少觀眾都覺得她放棄「大好機會」，理想對象在面前，她也不願放下工作百般迎合。梁正賢提出要幫她交租、送她名車，如果真的是拜金，她應該滿心歡喜地收下，她統統都回絕，因為她不願無緣無故收下別人貴重的禮物，縱然性格現實，也不願意不勞而穫。她明白找個條件好的伴侶，只是為了將來穩定的生活，並非希望一勞永逸成為少奶奶。

男人表面有錢有地位有風度，王漫妮如何選擇？（點圖即看）＝＝＞

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30+擁抱真實的自己 不愛比不婚更可怕

江疏影受訪時表示這個社會為年齡設下許多限制，不少女性仍覺得30歲一定要找到安穩伴侶，然後結婚生子，才算是「成功」。而王漫妮這個角色則活出自己，從來未有被年齡困住，面對家人催婚的壓力，她也未有就範，默默等待真命天子出現。現年33歲的江疏影直言「不愛比不婚更可怕」，她坦言年紀越大，越能接受自己的不完美，以往的她希望自己在別人眼中很完美，現在只希望做最真實的自己。

戲裏戲外的江疏影都敢於擁抱真實的自己。（《三十而已》劇照）

有些女性尋找另一半時，也會顧忌旁人的指指點點，明明想找個可靠踏實的伴侶，又害怕被冠上「拜金」之名有所卻步。女性年紀越大，越受到社會上歧視眼光，何不放過自己，舒服坦然地過活。

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