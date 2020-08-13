符曉薇宮外孕流產　陳柏宇日夜陪伴　周潤發不忍太太受苦不願生育

陳柏宇太太符曉薇（Leanne）日前拍攝影片分享曾經歷宮外孕，除了要切除一邊輸卵管保命，還要承受失去第二胎的錐心之痛，讓人心痛。陳柏宇與Leanne結婚3年，感情一直恩愛，婚後一年誕下女兒Abigail，陳柏宇化身「曬女狂魔」，常常在Instagram上傳女兒的照片及影片，更為Abi開設Instagram。

陳柏宇與符曉薇（Leanne）於2017年結婚，2018年Leanne誕下陳羿辰（Abigail，乳名Abi）兩人一直希望添一名弟妹陪伴Abi。Leanne在5月發現自己懷孕，但一至兩星期後，她持續出血及腹部疼痛，醫生檢查時覺得胚胎着床成功，但還是不能排除有宮外孕的可能性。然而，她出血的情況還是未有改善，而下次覆診時，腹部的痛處又再加劇，當時她「痛到以為是盲腸炎，想暈又飆冷汗」。

陳柏宇與符曉薇一直希望為Abi添個弟妹。（IG@leannefu_1027）

Leanne入院檢查後發現子宮大量出血，左邊輸卵管爆裂，並且證實是宮外孕。當時醫生讓她選擇要切除輸卵管還是修復輸卵管，但Leanne搜尋資料後發現修復輸卵管一樣會留下宮外孕的痕跡，下次懷孕時胎兒也有機會着床在不適當的位置，因此她選擇切除輸卵管。

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此時陳柏宇選擇用「自己的方式」鼓勵Leanne，住院時日日探望，每晚都視訊陪伴，在逆境之中也能保持幽默，Leanne分享 ：「我準備入手術室，成日都冇飲過水同食野，勁口渴，護士幫我吊鹽水，陳生揸住杯水過嚟同我杯鹽水乾杯，雖則佢不嬲都賤格，但就係令到我笑返。」 經歷手術後，身體日漸恢復，但失去胎兒之痛仍難平復，幸得身邊曾經歷宮外孕的朋友鼓勵，她才日漸走出陰霾，也坦言疫情過後會努力「造人」，叫大家不用擔心。

除了Leanne，圈中也有不少女星曾經歷流產之痛，幸有丈夫在身邊支持，才慢慢平復傷痛。

周潤發與「發嫂」陳薈蓮結婚超過30載，一直是圈中模範夫婦。(VCG)

「發嫂」陳薈蓮

周潤發與「發嫂」陳薈蓮結婚超過30載，一直是圈中模範夫婦。兩人膝下無兒，全因發嫂在1991年曾經歷過流產之痛，發哥不願她再經歷生育之苦，之後都未有生子計劃。發嫂當時還有1個星期就臨盆，但突然發現胎兒未有踢自己，去醫院檢查才發現胎兒的脖子遭到臍帶纏繞窒息夭折。當下發嫂崩潰，心裏想着「點解係我？」，出院後又受到傳媒追訪，發哥當時立即帶發嫂離開香港，到法國散心，之後每晚都陪住發嫂，兩人經歷7年才走出喪女之痛。他們雖未有計劃再生育，但之後勤做善事，將原本應該給女兒的愛散播給其他人。

圈中曾經歷過流產之苦的女星，哪位「愛妻號」立即停工陪伴在側？點圖即看==>

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