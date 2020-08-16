在内地有「4000年一遇美女」之稱的新生代女神鞠婧禕因養眼出眾外表而受到關注，甜美可人的形象吸引大批粉絲追隨。近日鞠婧禕大方上傳了一段自己洗臉的素顔模樣，引起熱烈討論，在毫無濾鏡及化妝的狀態下，女神素顔立即暴露兩大缺點？

26歲新生代女神鞠婧禕在內地有「4千年一遇美女」之稱。（鞠婧禕@微博）

「4千年一遇美女」鞠婧禕洗臉曬素顔 卻只敢露出半張臉？

有「4千年一遇美女」美譽的内地女星因清麗外貌常常成為話題中心，不過開十級美顔濾鏡再加上濃妝艷抹的「美貌」真確性遠遠不及素顔，近日她自信地上傳了一段洗臉影片，大方露出素顔，卻招來網友的嘲諷。

鞠婧禕因外貌常常引起話題。（鞠婧禕@微博）

影片中的鞠婧禕分享自己收工後洗臉的日常影片，似乎是想力証自己天然素顔美貌，雖然勇氣可嘉，不過内地網民卻沒有手下留情，紛紛嘲諷她素顔只敢露出半張臉，更指她是「技術性美女」——「露半張臉+45度角半側面面對鏡頭。」另外，過去鞠婧禕疑似整容傳聞曾鬧得沸沸揚揚，有眼尖網友指她洗臉刻意避開對鼻子的搓揉，只輕輕掠過，有人留言表示：「她這是要證明甚麼？想證明自己純天然？」而鞠婧禕在影片中清晰可見她臉上長了一顆顯眼的痘痘，另外其眼部周圍黑色素沉澱明顯，黑眼圈問題嚴重，這次「4千年一遇美女」似乎是自拆招牌了。

鞠婧禕洗臉展現素顔被網友嘲諷：（點閱下圖查看）

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雖然鞠婧禕外表驚艷亮眼，不過是否是天然美貌就一直備受爭議，不久前她被網友找到出道前參加選秀節目時的片段，當時鞠婧禕只有18歲，她五官扁平、臉圓眼睛小，樣貌平平無奇，如今卻「女大十八變」搖身一變千年一遇的美女，外貌經歷劇變的她陷入整容疑雲。

鞠婧禕出道前樣子差距甚遠：（點閱下圖查看）

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「4千年一遇美女」鞠婧禕現在變成仙氣女神：（點閱下圖查看）

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5招改善黑眼圈問題

許多明星因為工作行程忙碌加上作息不定時，因此黑眼圈問題十分嚴重，雖然大部分人都不及藝人們辛苦，但是長期化妝或作息紊亂都可能導致眼部周圍暗沉、黑眼圈明顯，尤其素顔時「熊貓眼」嚴重會給人精神不振、氣色欠佳的感覺，只要我們細心保養、調整作息，便能逐漸改善黑眼圈問題，快來參考以下五個改善黑眼圈的方法吧！

黑眼圈問題嚴常給人精神不振的印象。（speckfechta/Unsplash）

5招改善黑眼圈問題：（點閱下圖查看）