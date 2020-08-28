拒絕戴安全套的男人，不用留戀。當意外不在自己身上發生，甚麼數字、性病都是冰冷無感的；但若見證過女生受的傷害，也許妳該堅定起來。

「戴套」這回事也可看清一個男人好壞。(giulia_bertelli/UNSPLASH)

上星期，筆者對男性好友M大發雷霆。事源，這位朋友M 單身多年，尋尋覓覓，終於交到喜歡的女友，作為朋友的我當然替他高興。飯局見面時，他面帶尷尬的，緩緩地開口說：

「剛陪女友去看醫生了。」

「什麼事？是生病了嗎？」

「去拿事後丸…」

「你沒有做安全措施嗎？」

「就一時心急，所以……」

「你該不會全程沒用吧？」

M沉默，即是承認。

年來的性教育真的被很多人當耳邊風，根本沒get到戴套的重要性。(Adrian Swancar/UNSPLASH)

「你—不—是—吧！」我頓時面色一沉，作為女友人的我也忍不住發火：「你不是說很愛她嗎？你這個自私鬼，知道這樣多傷害女生身體嗎？我開始懷疑你的人品了！要是她是我朋友，我一定叫她跟你分手！」

M臉上頗有愧色，卻也忍不住回咀：「……沒有下次了，但我女友又沒有說甚麼，妳反應是不是太大了。」我忍不住反白眼。看來多年來的性教育真的被很多人當耳邊風，根本沒get到戴套的重要性。

女人們，真的別太輕易容許男人不戴套。

沒戴避孕套意外懷孕了、沒戴套得了性病、沒戴套得愛滋，我想大家聽都聽到煩，但「戴套」還是沒有被認真看待。不外乎有人心存僥倖，還不懂拒絕男人要求。無套性愛，往往被看輕成尋常事。

明明想他戴套，但不懂拒絕男人的妳，退一萬步去想：愛妳的人，怎會不對尊重你？(dannyg/UNSPLASH)

也許，當意外不在自己身上發生，甚麼數字、性病名稱都是冰冷無感的。但若見證過女生受的傷害，也許妳該堅定起來。堅守安全性行為，正確使用避孕套。

前年，筆者收到朋友P的電話，電話裡，她啜泣不斷——因為婚期將近，她高高興興地去做婚前檢查，結果醫生告訴她子宮內膜異位，可能不孕。她只敢痛哭，卻不敢告訴她未婚夫，因為現在的情況，應該是以前的墮胎後遺引起的。

以前的墮胎帶給P身心極大傷害，除了一個月的流血、脫髮、無法壓抑的罪惡感，當時男友不負責、不結婚的態度更讓她痛心不已，最後，墮胎的一切事情都是P獨自處理，二人分手收場。好不容易，P終於走出心理陰霾，後遺症卻一直如影隨形，今天，P大有可能因此當不上媽媽。

女人醒醒吧，男人不戴套種下的果，收拾殘局的人，卻隨時是妳一人啊。(benblenner/UNSPASH)

回想起來，當時，P的男友是怎樣說的？

「就是不愛戴套啊，那樣有距離感啊」——距離感？分明就是不夠自己爽

「妳不是很愛我嗎？妳信我就可以啦」——口口聲聲的愛，不如身體力行的保護

「吃藥就好了，勒得太緊，容易射」——女人醒醒吧，男人種的果，收拾殘局的人，卻隨時是妳一人啊。

明明想他戴套，但不懂拒絕男人的妳，退一萬步去想：愛妳的人，怎會不對尊重你？是藥三分毒，更莫說出了事，更忍心讓妳吃傷身的「事後丸」？未來日子，他可願意一直陪妳度過生老病死？將自己一時happy凌駕妳的身心健康的人，試問他能有多愛妳？

口口聲聲的愛，不如身體力行的保護，安心做愛。(Dainis Graveris/UNSPLASH)

讓我們來劃重點，「戴避孕套，要全程正確戴；好男人會主動戴，如果他不能接受，又或是諸多藉口，這樣的男人不用留戀。」

最後，男人們——

她愛你，才把身體交給你；

她相信你，請你盡力保護她。

Be a man.