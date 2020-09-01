【香港小姐2020】《 2020香港小姐競選決賽》於日前（8月30日）圓滿落幕，冠、亞、季軍分別由謝嘉怡（Lisa）、陳楨怡（Celina）以及郭柏妍（Rosita）獲得，「友誼小姐」則由鄺美璇（Maisie）奪得；當日，位位佳麗由大會造型師打扮得豔麗奪目，鏡頭外的她們穿搭又會是如何呢？

【香港小姐2020】25歲混血兒謝嘉怡大熱奪冠，賽前蘇格蘭生活，Instagram多是分享簡單生活照。 （lisamarie_tse@Instagram）

陳楨怡、黃婉恩逾2萬追蹤 時尚、Girly穿搭是王道？

23歲陳楨怡（Celina）以大熱的姿態成為了2020香港小姐的亞軍，在英國讀書加上身材纖瘦的陳楨怡，日常穿搭中不時也會小露性感，穿着露背裝、短褲、短裙，展示出自信的一面，她更特別喜歡穿露出鎖骨的上衣，突出輪廓之餘，又清爽；在陳楨怡身上更不難發現當季的潮流之物，如Marine Serre月亮緊身衣、Balenciaga冷衫、Gucci Mules、Louis Vuitton Archlight波鞋等，是位會留意時尚的女生。

【香港小姐2020】23歲陳楨怡（Celina）是2020香港小姐的亞軍。（celina_harto@instagram）

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同為外國讀書回來的26歲黃婉恩（Yancy），雖然落選，但黃婉恩穿搭風格不相伯仲，如果陳楨怡是冰山美人風，黃婉恩則是甜美可人兒；在黃婉恩的穿搭中，不時都會看到蕾絲、荷葉邊等浪漫Girly的元素，而且四肢幼細的她，也愛穿短褲、短裙，配上各種大曬長腿的甫士，難怪和陳楨怡一樣，追蹤人數與平時的網紅相差無幾。

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【香港小姐2020】季軍郭柏妍（Rosita）私下較樸素。（rositakpyy@instagram）

郭柏妍、何孟珊鄰家女孩穿搭顯貼地、樸素

不一定小露性感才能吸引觀眾的眼球，有時鄰家女孩、小清新風格，讓觀眾感到更貼地，像是季軍郭柏妍（Rosita）眼大大配上甜美笑容，觀眾緣不容忽視。

郭柏妍今年22歲，現在仍是一位學生，她的穿搭就與一般大學生差不多，素色Tee、吊帶背心配短裙，雖是不突出，但夠踏實，穿搭單品都是百搭、萬年不退潮的款式，如牛仔褸、皮褸，經典款不失禮。

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24歲何孟珊（Roxanne）是位護士，脫下白衣時，日常的穿搭感覺小清新，她的穿搭也屬不花巧，常穿套裝，白色、米色、粉藍色為主，柔和不強烈，如果想不到穿搭靈感或是「懶人」，不妨參考一下何孟珊。

【2020香港小姐】按圖看看精選另外2位十佳麗私下穿搭＝＝＞