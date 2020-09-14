42歲「情歌天后」梁靜茹去年經歷離婚風波，面對人生劇變，她推出充滿悲傷的新專輯《我好嗎？太陽如常升起》，今年入圍台灣金曲獎「最佳女歌手獎」，這也是她第六次入圍，婚變後埋首於工作的梁靜茹亦首度談及離婚後的心境⋯⋯

今年42歲有「情歌天后」之稱的梁靜茹，推出多首膾炙人口的經典情歌。(梁静茹工作室 @微博）

離婚受傷太重造成焦慮壓力 終日以淚洗面需看心理醫生

「情歌天后」梁靜茹以個人專輯《我好嗎？太陽如常升起》入圍台灣「最佳女歌手獎」，這已是她第六次角逐該殊榮，雖然前五次都失之交臂，然而這次的音樂作品對她而言意義更加深遠。早前梁靜茹接受台灣媒體ETtoday訪問時，首次披露自己離婚後的心境，回顧製作這張專輯的時候，她正經歷婚變，其中一首歌的歌詞讓她一看到便情緒上湧，眼淚奪眶而出，十分有共鳴。

梁靜茹去年九月宣佈與結婚9年的丈夫離婚。(梁静茹工作室 @微博）

再多問候往往與快樂無涉 也只能獨自沈溺/思念的片刻 淚水淹沒歲月/何時甘願/去跟遺憾求和 曾經圓滿我的/碾碎我的/都回不去了 《我好嗎》

事隔一年，面對「你好嗎」這個問題，梁靜茹表示目前傷痛已經療癒了一半，她看著與自己有相同經歷的女性一起走著這條路，慢慢開導自己，並且尋求專業幫助。梁靜茹曾在台灣《蘋果新聞網》訪問中分享自己離婚後患有焦慮壓力，終日以淚洗面，並且這一年的時間都需要看心理醫生。那段時間她會忍不住落淚，後來她選擇聽音樂、看書、行山、找朋友聊天作為情緒宣洩的出口，她表示：「妳需要自己經歷那個過程，走啊走，等到自己能幫到自己了，回頭一看，妳還是好好的活著。」

即使內心傷得很重，面對寶貝兒子梁靜茹不得不振作起來，表現堅強，還要盡量不要在兒子面前流淚。她分享自己花了很長一段時間向他解釋爸爸媽媽為何分居，即使兩人不住在一起，他享有的愛也不會減少。

梁靜茹為了兒子當上堅強的單親媽媽。(梁静茹 @微博）

可惜不是你，陪我到最後 《可惜不是你》

與富商丈夫結束9年婚姻 未來將更小心翼翼迎接新感情

梁靜茹與富商丈夫趙元同於2010年結婚，幸福的婚姻生活維持長達9年，梁靜茹更在婚後4年誕下一子，然而去年卻突然爆出兩人已離婚，感情破裂婚姻以失敗收場。外界一直傳出男方出軌、與新歡同遊的新聞，被問及是否有「第三者」插足雙方感情，梁靜茹則以沈默回應，並表示兒子將由兩人共同撫養。

梁靜茹與富商老公於2010年結婚，可惜婚姻只維持了9年以失敗收場。（VCG）

梁靜茹與富商丈夫趙元同曾是幸福的一對：（點閱下圖）

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流年笑擲未來可期 梁靜茹重新出發

漸漸走出離婚陰霾的梁靜茹，對於愛情仍抱有期望，同時也會更加小心翼翼，對未來那個可能會走進她生命的人，梁靜茹笑言：「我相信我可以的，可以勇敢地去開展的。」

「梁式情歌」依舊是「梁式情歌」，只是這20年來經歷過不同的人生階段，從單身到結婚再回到孑然一身，她靜靜面對人生流轉，再唱出一首又一首真摯的歌曲。梁靜茹的情歌就如同她本人一樣，沒有歇斯底里，單是喃喃細語，便化成一個悠長又深刻的故事。在緩緩流淌的音符之中，安慰著一顆顆於情感中受創的心靈。

「情歌天后」梁靜茹許多的情歌金句道盡不少情侶分手後的情況。 (fishleong616@IG)

梁靜茹離婚後「受傷很重」：（點閱下圖）

+ 3 + 3 + 3

離婚心理學：伴侶興趣性格相投 不代表關係能夠長久？

沒有誰能夠保證婚姻能夠長長久久，即使當初曾許下海誓山盟，仍無法預知結局。如今離婚已成常態，許多人往往將離婚的原因歸咎於性格不合，然而許多人的婚姻維持長達七八年甚至十數年之久，明明一開始情投契合，當初又怎會貿貿然和一個性格不合的人步入婚姻殿堂且相處如此之久呢？

維持婚姻幸福的秘訣不只是興趣與性格？（《婚姻故事》劇照）

事實上性格對於一段關係並沒有太大影響，美國明尼蘇達大學(University of Minnesota)教授多爾蒂(William J. Doherty)提出一項研究發現，指出伴侶興趣喜好或性格特質相近不代表能維持長久關係，反而是價值觀如生育、教育、金錢等才是關鍵因素。一些婚姻不美滿的夫妻往往太過著重自己與另一半的相容度和契合度，一定要興趣相投、性格相合，反而變得過分敏感，導致關係穩定性降低。

任何一段關係在經過了初時燃燒的愛火，便會進入一段長時間的磨合與共處期，在感情關係中如何維持愛情的溫度絕對是一門學問。愛情裏需要對方相互體諒，學會付出與包容，多些溝通，維持幸福婚姻是要靠雙方共同努力！

參考資料： 黃仲遠、李秋婷 港台節目《捉心理》